「China＋1」成潮流 鄭文燦籲台商：台灣是不能放的基地

海基會12日與台南市政府共同舉辦「布局台南，展望全球」投資趨勢論壇，向台商簡報台南市投資環境介紹及投資台灣三大方案。海基會董事長鄭文燦致詞時表示，台灣要成為「經濟日不落國」，台商在進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，「台灣更是不能放掉的基地」。

海基會指出，「佈局臺南 展望全球」投資趨勢論壇除了向台商簡報台南市投資環境介紹及投資台灣三大方案，同時也邀請中華經濟研究院劉孟俊所長分析國內外最新經濟情勢，與台南在地企業「璨揚企業」黃文献董事長分享經營管理與ESG永續發展理念。

台南市副市長趙卿惠表示，這兩周國際AI大廠紛紛來臺，讓台南人有很強的共榮感。南科已經串連起完整的產業生態系，許多傳統產業回流臺灣，台南市政府也會積極提供土地、用電、稅賦等多項優惠與行政協助，全力協助台商回台發展。

鄭文燦致詞時表示，在美中貿易戰後全球供應鏈重組，廠商思考如何去風險化，因此「China＋1」成為潮流。至於「＋1」要選擇到哪裡投資，回流台灣絕對是一個好選項。

鄭文燦指出，近年來台灣成為高階製造基地，中央政府與地方政府聯合招商，推出許多投資優惠政策，協助廠商解決土地、水電、勞力、人才等五缺問題，許多國際大廠都選擇台灣做為研發與技術人才培育中心。過去台灣在AI硬體方面做的很不錯，現在擴大到AI軟體應用、IC設計等方面，未來的發展前景還會更好。

鄭文燦表示，最近因為輝達（NVIDIA）的黃仁勳、超微（AMD）的蘇姿丰讓台南非常驕傲，因為他們都是台南人。今年是台南建城400年，台南展現出新的科技面貌，如今南科產值已超過竹科，並稱台南市政府用心招商，未來一定會有更多發展。

鄭文燦呼籲在場台商，未來若要回台投資，南台灣也是很重要的選項。他強調，台灣要成為「經濟日不落國」，在台商進行全球布局時，除了爭取中國大陸、東南亞、北美等市場外，台灣更是不能放掉的基地。未來台商企業可以在台灣進行人才培訓，讓海外員工回台短期訓練3至6個月後再派駐海外，這方面陸委會、經濟部都會提供充份協助。