陸再縮ECFA優惠將生效 兩岸企業家峰會：盼協議續執行

大陸日前宣布再縮減134項台灣產品適用「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）關稅減讓，將於15日生效。兩岸企業家峰會台灣方面副理事長陳瑞隆12日向本報表示，兩岸企業家還是希望有ECFA作為基礎，來強化兩岸的經貿交流，「我們也會透過適當的管道，（向陸方）表達峰會台灣方面的看法」。

「2024浙江台灣合作周」開幕式12日在浙江杭州舉辦，針對ECFA關稅減讓，陳瑞隆接受本報採訪時說，兩岸企業家峰會的立場是希望ECFA能夠繼續執行，對兩岸來講，從產業合作的觀點來看，（ECFA）是很好的協議。他並表示，在不同的場合都有機會來（向陸方）表達峰會台灣方面的看法。

陳瑞隆12日在浙台周開幕式上致詞表示，當前兩岸經貿交流合作依然面臨很多困難和挑戰，兩岸企業家峰會作為鏈接兩岸工商界人士的重要交流平台，將繼續努力發揮溝通兩岸平台的作用，不遺餘力地協助兩岸企業應對各種風險和挑戰，鼓舞兩岸企業轉型升級和高質量的發展，為促進兩岸融合發展開拓新思路、新空間。

他還提到，「隨著兩岸經濟融合發展的優化和深化， 預期將有更多的台商台企深度融入大陸優質的產業鏈和供應鏈，不斷地獲得產業進行的新優勢」。同時，兩岸企業通過資源要素的合理配置和優勢互補，一定可以共同推進兩岸產業高質量的對接發展，進一步提升兩岸全球的競爭力，在這個過程中實現共同發展。

中共前人大常委會副委員長、兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平致詞則稱，當前，台海形勢複雜嚴峻。推動兩岸關係和平發展，關鍵是堅持體現「一個中國原則的九二共識」，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本認同。兩岸企業家要鑄牢中華民族共同體意識，堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。

張平表示，大陸的改革不會停頓、開放不會止步，大陸具有社會主義市場經濟的體制優勢、需求優勢、供給優勢、人才優勢，兩岸企業家要進一步深化兩岸產供鏈合作，在參與中國式現代化建設中發揮更大作用。

張平還說，大陸目前正大力發展新質生產力，以人工智慧、新材料、新能源等新技術為代表的新型產業成為當前大陸經濟發展的新引擎。兩岸產業的互補性和大陸廣闊的發展空間將為兩岸企業合作提供巨大機遇，台企台商來大陸發展，要融入大陸的產業鏈供應鏈，融入中國式現代化進程，融入高品質發展新格局，推動兩岸關係和平發展、融合發展。