歐盟擬公布對中國電動車加稅 8成德企贊成

歐盟擬公布對中國電動車加徵關稅的決定，雖然德國政府以及汽車產業界認為弊大於利。但一項調查顯示，8成德企認為在中國不公平補貼的前提下，認為加徵關稅「合理」或「部分合理」。

據外媒報導，歐盟執行委員會據報最快將於12日公布對中國電動車加徵關稅的計畫。專家預期關稅稅率將定在15%至30%之間。

德國之聲11日報導，位於科隆的經濟研究所（IW）針對約800家工業界或工業相關服務業企業進行的一項調查，顯示多數德國工業企業贊成對中國電動汽車徵收懲罰性關稅。

這份調查顯示，若在歐盟執委會認定中國電動汽車受到不公平補貼的前提下，超過80%的企業認為對中國電動汽車加徵關稅「合理」或「部分合理」。

先前，美國決定對中國電動汽車徵收最高至100%的懲罰性關稅。

此外，科隆經濟研究所的民調還顯示，中國競爭對手的低價並非汽車行業獨有的現象。

在接受調查的約350家有中國競爭對手的公司中，近80%表示他們的同類型產品價格被壓低。逾1/3企業甚至表示，中國競爭對手的產品價格比他們便宜30%以上。

歐盟執委會2023年10月對中國電動車發起反補貼調查，近日港媒報導將在7月4日加徵臨時關稅，本週會通知各製造商所適用的進口關稅水平。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）先前表示，布魯塞爾在思索是否跟進華府採取行動之際，必須考量與北京貿易往來的益處。德國的大型汽車產業對歐盟加徵關稅表達反對之意，他們指出和中國的商業往來為國內製造工作機會。

中國則透過官方、媒體和商業管道透露，威脅針對歐盟豬肉、乳製品、大型引擎汽車和飛機發起反制措施。