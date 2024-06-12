陸縮ECFA優惠在即 國台辦拒絕透過WTO機制解決

大陸日前宣布再度縮減ECFA項下，134個原產於台灣產品的關稅減讓，將於15日起生效，面對陸委會喊話透過WTO機制來商談解決，大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，賴清德當局目的是將台灣問題「國際化」，包藏的是「台獨」禍心，陸方態度很明確，「此路不通」，強調只能在「九二共識」基礎上，由兩岸協商解決。

陳斌華說，「九二共識」是兩岸協商的政治基礎，包括ECFA在內的23項兩岸協議都是在「九二共識」共同政治基礎上簽署的。

他提到，世界貿易組織（WTO）的基本原則為非歧視原則，雙方簽署ECFA，推動兩岸貿易自由化，本應在兩岸貿易正常化的基礎上進行。

陳斌華說，「但考慮到兩岸都是一家人，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ECFA利益，我們同意在台當局還限制大陸2,000多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，先實施早期收穫計劃，且考慮雙方的經濟條件，我們未要求在實施早期收穫計畫時，雙方早收產品在數量、貿易額等方面對等。」

陳斌華表示，這樣的特殊安排，充分體現我們始終秉持、實踐「兩岸一家親」理念。「如果一切本著世貿組織規則，怎麼可能有這項對台單方讓利的好協議？」

陳斌華說，賴清德當局企圖透過WTO機制來商談解決ECFA相關問題，目的是將台灣問題「國際化」，包藏的是「台獨」禍心。「我們的態度很明確，此路不通。」

陳斌華說，依照世貿組織規則，台灣地區應解除對大陸相關貿易限制。在世貿組織歷次涉台貿易政策審議中，秘書處報告對此均有提及，大陸方面也在發言中明確表達關注，敦促台灣方面履行世貿承諾，修改不合規措施。但民進黨當局至今仍對大陸採取歧視性貿易政策，仍單方面限制大陸2,500多項產品輸入。他們是兩岸貿易的麻煩製造者，也是導致ECFA早收商品關稅減免一再被中止的始作俑者。

因此，他強調，包括ECFA在內的23項兩岸協議都是在「九二共識」共同政治基礎上簽署的。與ECFA有關的任何問題只能在「九二共識」基礎上，由兩岸協商解決。

對於陸方是否會中止更多ECFA產品關稅減讓，甚至全面中止ECFA？陳斌華說，如果賴清德當局罔顧民意，甚至製造更多問題，我們支持相關部門依據相關規定研究採取進一步措施。