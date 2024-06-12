恒生指數失守18000點 恒大汽車一度暴跌超25%

港股12日開低走低，截至11時40分，恒生指數跌1.27%，報17949點，失守18000大關。

盤面上，科網股普跌，美團跌超1%，網易、聯想跌近1%，京東、百度、騰訊跟跌；蘋果概念股集體大漲，丘鈦科技漲近8%；醫藥外包概念股漲幅居前，藥明生物漲超14%；半導體概念股齊跌，中芯國際跌近4.5%；汽車股普遍下挫，造車新勢力領跌，蔚來跌超7%，恒大汽車被責令停產停售，股價一度大跌超25%；汽車經銷商、太陽能、海運等板塊紛紛下跌。

消息面上，恒大汽車11日晚間公告，集團日前收到相關地方行政部門下發函件及另一部門告知書，要求退回人民幣19億元補貼，同時責令恒大新能源汽車(天津)有限公司停產停售。

大陸地方行政部門下發的行政決定書指出，恒大汽車未按相關協議條款履行合同義務，主要包括未按照約定限期在相關地方行政部門所管轄的地區完成設立集團總部、全球研發中心及全球生產基地相關的投資規模、規劃產能及年銷售目標；未依期建成生產基地及研發中心並投產及完成新能源汽車車型的研發，已構成違約，且從公司經營狀況判斷相關協定的目的客觀上已無法實現。

故該地方行政部分決定，解除其中三份相關協議，並要求恒大汽車自收到行政決定書之日起15日內退回已發放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元。

恒大汽車表示，相關附屬公司已打算申請行政覆議。

另一相關部門告知書針對天津恒大。該部門對天津恒大的新能源乘用車產品生產准入條件保持情況進行核查後，提出三項須整改問題，擬責令天津恒大停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。