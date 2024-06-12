台旅行團員遭留置 陸國台辦：只要不違法犯罪不必顧慮

日前陸委會披露，有台灣旅行團赴陸旅遊時，一名團員遭留置，直到其他人返台的幾天後才獲釋，引發民眾憂慮，在12日大陸國台辦舉行的例行記者會上，面對媒體關切，國台辦發言人陳斌華並未說明該案緣由，但強調只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸完全不必有任何顧慮。

陳斌華表示，我們一貫鼓勵支持兩岸正常、健康交流往來，並依法保護台灣同胞合法正當權益。將持續為台灣民眾來大陸旅遊創造更好條件，提供更好產品和服務。

他說，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞往來大陸完全不必有任何顧慮，完全可以高高興興來、平平安安回。

另，Threads上最近有一名網友發文表示，他到南京藝術書展擺攤，結果被公安帶走偵訊，許久後才釋放，陸委會也表示在查證中，會持續關注。

對此，陳斌華證實，5月31日，台灣一民眾在南京參加藝術市集活動被執法部門巡查發現展示疑似淫穢圖片，隨後警方對其進行傳喚審查，依法依規作了規範處置。

他說，經大陸公共安全部門鑑定，其所攜帶展品中有58件係淫穢物品，已構成「運輸淫穢物品」。在當地台辦積極協助下，警方依法快速處置，考慮到當事人確實不了解大陸相關法規，對其作出「不予行政處罰」的決定，其當晚已離開辦案中心，並於數日後返台。

陳斌華說，本案事實清楚，證據確實、充分，警方審查處理依法依規、文明規範。民進黨當局捕風捉影、大肆炒作，藉機恐嚇島上（指台灣）民眾。

不過，對於媒體繼續追問，前述台灣旅行團赴大陸福建旅遊，一名團員遭留置的事由為何，陳斌華僅重申，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必有任何顧慮，可以高高興興來大陸、平平安安回台灣。