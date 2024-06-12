未能履行合約義務 恒大汽車遭追討84億元補貼

大陸汽車製造商恒大汽車再爆經營危機，旗下附屬公司因未按協議條款履行合約義務，遭地方政府要求返還已發放的各項獎勵和補貼合計人民幣19億元（新台幣84億元）。

恒大汽車股價12日開低走低，最低一度觸及港幣0.315元，截至上午10時51分，跌幅19.77%，報港幣0.345元。

香港信報報導，恒大汽車11日發布公告，近日收到相關地方行政部門進一步下發的行政處理決定書，主要包括解除其中三份相關協議；相關附屬公司自收到行政決定書之日起，15日內應向相關地方行政部門退回已發放的各項獎勵及補貼合計約人民幣19億元。

恒大汽車指出，上述處理決定如最終執行將導致集團存在相關工廠土地被強制收回，地上建築物及設備被用於償還獎勵及補貼款的風險，繼而對公司或各相關附屬公司的財務狀況和經營產生重大影響。目前，相關附屬公司已打算向相關地方的市人民政府申請行政複議。

另外，該公司附屬天津恒大於近日收到另一相關部門的告知書，該部門對天津恒大的新能源乘用車產品生產准入條件保持情況進行核查後，提出三項須整改問題，擬責令天津恒大停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。

整改期間，該部門將暫停受理天津恒大的新能源乘用車新產品申報，以及新能源乘用車產品合格證電子信息傳送，待整改完成並通過覆核滿足生產准入條件後予以恢復。