聽新聞
test
0:00 / 0:00
路透：5月大陸通膨維持穩定 工廠通貨緊縮緩解
大陸國家統計局12日公布，5月消費者物價指數（CPI）年增0.3%，與上月持平。5月生產者物價指數（PPI）年減1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。路透分析，大陸5月消費者通膨保持穩定，生產者價格跌幅有所放緩，但基本趨勢顯示，北京需要採取更多措施來支持疲軟的內需和不平衡的經濟復甦。
品點資產管理公司首席經濟學家張志偉指出，「通縮壓力尚未消退，若與上月相比，CPI通膨略有負值。PPI的改善主要是由銅和黃金等大宗商品價格推動，這並不是大陸內需的反映。」
儘管嚴格的新冠疫情限制措施已於2022 底結束，但大陸經濟仍難以繼續前進，這主要是由於長期的房地產行業危機對投資者、企業和消費者信心產生連鎖反應。
北京已推出多項措施刺激房地產需求，並推出其他計劃來提振消費者信心，包括提供政府補貼激勵措施以刺激汽車和其他消費品的以舊換新。
大陸還誓言要創造更多與重大計畫相關的就業機會，推出針對年輕人的促進內需的措施，並承諾採取更大的財政刺激措施來支持經濟成長。
許多經濟學家預計，北京將在未來幾個月推出更多支持措施，以確保經濟有望實現今年「5%左右」的GDP成長目標，並促進永續反彈。
張志偉認為，為了更有效地刺激內需，大陸政府可能需要採取涵蓋財政、貨幣和房地產領域的更全面、更積極的政策立場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言