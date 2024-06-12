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陸男乘快艇闖淡水 國台辦：純屬個人行為、會進行處罰

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為海巡署查扣阮男駕駛的快艇。(記者翁至成／翻攝)
圖為海巡署查扣阮男駕駛的快艇。(記者翁至成／翻攝)

陸籍阮姓男子從福建駕駛快艇，橫渡台灣海峽並於9日闖進淡水河防地區，並宣稱「投奔自由」，後傳出他疑似曾任共軍海軍艦長，引發國安疑慮。對此，大陸國台辦發言人陳斌華12日回應表示，這純屬他個人行為，民進黨當局沒有必要「草木皆兵」。

對於陸男駕快艇闖淡水一事，陳斌華在上午的例行記者會上首先表示，「純屬他個人行為」。

接著，陳斌華說，民進黨當局沒有必要草木皆兵，煞有介事地進行政治操弄。

他並指，這位民眾回到大陸後，我們（大陸）會依照相關規定，對他進行處罰。

另，就金門胡姓釣客3月中旬迷航大陸，被陸海警救起後，已滯留接近三個月，目前進展如何，陳斌華僅回應稱，關於胡姓釣客的情況，「我們還在核實瞭解」。

淡水河 陳斌華

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