彭博：拜登政府考慮限制中國獲取GAA晶片架構能力

彭博社周二援引知情人士的話報導，拜登政府正在考慮進一步限制中國獲取用於人工智慧的晶片技術。報告稱，正在討論的措施將限制中國使用被稱為全環閘（GAA）的​​尖端晶片架構的能力。GAA 是一種電晶體架構，有助於提高晶片效能並降低功耗。

路透社引述彭博的報導稱，美國一直在努力限制北京獲得先進的人工智慧晶片，例如由領先者輝達設計的晶片，由於擔心中國可能利用該技術來增強其軍事力量，因此收緊了貿易限制。

報導稱，潛在的規則範圍仍在確定中，目前尚不清楚官員何時會做出最終決定。

曾任商務部官員的現任律師沃爾夫說，「新的控制措施是盟國努力單獨實施控制措施的一部分，他們幾年前在瓦森納安排多邊制度會議上同意實施這些控制措施，但最終沒有獲得批准，因為基於共識決的制度，俄羅斯阻止了發布控制措施。

沃爾夫指出，今年3月，英國對具有「閘極全向場效電晶體」（GAAFET）結構的積體電路實施了技術控制，這些結構通常用於先進節點積體電路。沃爾夫表示：「因此，預計美國和其他盟國將在今年夏天實施 GAAFET 和許多其他先前商定的控制措施。」

報導稱，在行業官員批評第一個版本過於寬泛後，該規則尚未最終確定，並補充說，目前尚不清楚該禁令是否會限制中國開發自己的GAA 晶片的能力，或試圖阻止美國晶片製造商和其他海外公司將他們的產品賣給中國公司。

領先的半導體公司包括 Nvidia、Intel和超微半導體，以及晶片製造商台積電和三星；據報導，共同計劃在明年內開始大規模生產採用 GAA 設計的晶片。

報導說，輝達和英特爾拒絕置評。其他公司也沒有立即回應路透社的置評請求，而美國商務部也拒絕置評。

對中國先進半導體出口的更嚴格限制已經損害了晶片製造商的地位，其中包括英特爾和高通等。他們表示，在美國吊銷其中國客戶的部分出口許可證後，他們的銷售將受到打擊。

彭博社的報導還稱，關於限制高頻寬記憶體（HBM）晶片出口已經進行了一些早期討論。HBM晶片，例如韓國SK Hynix 和美光科技生產的晶片，有助於加速人工智慧應用程序，並被 Nvidia 等公司使用。