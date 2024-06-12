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王毅見泰外長：加速推進中泰鐵路 泰外長：盡快加入金磚

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
當地時間2024年6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在俄羅斯下諾夫哥羅德會見泰國外交部長瑪里。 大陸外交部網站
當地時間2024年6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在俄羅斯下諾夫哥羅德會見泰國外交部長瑪里。 大陸外交部網站

據大陸外交部昨晚訊息，當地時間2024年6月11日，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅在下諾夫哥羅德會見泰國新任外交部長瑪里。王毅表示，中方願與泰國加速推進中泰鐵路等大項目，早日實現中老泰聯通發展構想。瑪里也表示，泰方願盡快加入金磚機制。

訊息稱，王毅祝賀瑪裡履新，表示中泰一家親，彼此是好鄰居、好朋友，兩國之間有著傳統友誼，雙邊合作持續深化，中泰命運共同體建設保持良好勢頭。中方對中泰關係的前景充滿信心，願同泰方加強高層交往，密切各領域合作，加速推進中泰鐵路等大項目，早日實現中老泰聯通發展構想。

他表示，中方讚賞泰方在台灣等議題上始終支持中方正義立場，支持泰國政府為實現政治穩定、經濟發展、民生改善所做的努力，相信雙方將繼續堅定相互支持。中國願同泰方就國際地區事務維持溝通協調，期待泰方將為推動中國東協關係發展做出更積極貢獻。

他說，中方堅定支持以東協為中心的行之有效的地區合作架構，願同地區國家一道，排除外部干擾，反對集團對立，維護地區和平穩定。

瑪里表示，泰中關係密切友好，賽塔總理高度重視發展對華關係。身為外長，他將全力推動泰中關係取得更大發展。泰方希望學習中國經濟發展的成功經驗，加強各領域務實合作，更能實現經濟社會發展。願同中方共同規劃泰中明年建交50週年的慶祝活動，彰顯兩國人民的親密友誼。

他表示，泰方願盡快加入金磚機制，在南南合作中發揮更積極作用，同中方加強在多邊平台的協調與配合。

當地時間2024年6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在俄羅斯下諾夫哥羅德會見泰國外交部長瑪里。 大陸外交部網站
當地時間2024年6月11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在俄羅斯下諾夫哥羅德會見泰國外交部長瑪里。 大陸外交部網站

外交部 泰國

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