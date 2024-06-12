廣州寫字樓 5月成交增269%

據合富研究院11日發布的5月廣州商業地產市場報告，本月出現數萬平方公尺級別的大宗交易，推動市場整體成交量走高。其中，寫字樓成交量環比上升269%。

中新社報導，數據顯示，5月廣州市寫字樓成交量達近一年來峰值，為4.7萬平方米，同比上升147%，環比上升269%。黃埔區、越秀區、白雲區、番禺區等成交量居於全市前列，其中黃埔區越秀南方智媒大廈5月網簽超3萬平方米，為最大宗交易。

報告分析稱，預計年內接下來的時間，寫字樓市場仍將由大宗交易主導。

商鋪市場方面亦有不錯的表現。數據顯示，廣州商鋪市場5月成交量為5.2萬平方米，環比上升37%。雖然仍不及去年同期，但對比2023年下半年來的大多數月份，仍獲明顯正增長。從成交區域看，黃埔區連兩月（4月至5月）以大比例領先其餘區域，均有大宗交易支撐。