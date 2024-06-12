快訊

接軌國際…碳交易擬採總量管制 與碳費雙軌並行

15縣市有感 清晨5時51分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州寫字樓 5月成交增269%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據合富研究院11日發布的5月廣州商業地產市場報告，本月出現數萬平方公尺級別的大宗交易，推動市場整體成交量走高。其中，寫字樓成交量環比上升269%。

中新社報導，數據顯示，5月廣州市寫字樓成交量達近一年來峰值，為4.7萬平方米，同比上升147%，環比上升269%。黃埔區、越秀區、白雲區、番禺區等成交量居於全市前列，其中黃埔區越秀南方智媒大廈5月網簽超3萬平方米，為最大宗交易。　

報告分析稱，預計年內接下來的時間，寫字樓市場仍將由大宗交易主導。

商鋪市場方面亦有不錯的表現。數據顯示，廣州商鋪市場5月成交量為5.2萬平方米，環比上升37%。雖然仍不及去年同期，但對比2023年下半年來的大多數月份，仍獲明顯正增長。從成交區域看，黃埔區連兩月（4月至5月）以大比例領先其餘區域，均有大宗交易支撐。

成交量

延伸閱讀

十八世紀中國達官貴婦、社會百態 西洋人眼中的清朝服飾

廣州→香港往返賽馬首破3萬匹次 亞洲玩具展暫別香江

廣州首購屋 最低頭期款降至15%

一線城市救房大車拚 繼上海之後 廣州首購自備款降至15%

相關新聞

美元指數連漲效應…人民幣急貶 探七個月低點

受到美元指數連續大漲影響，端午假期後的首個交易日，人民幣對美元匯率進一步走低。人民幣對美元即期匯率昨（11）日開盤即跌破...

三三會訪陸 盼兩岸多交流…理事長林伯豐會國台辦主任宋濤

兩岸關係緊繃、大陸再砍兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠項目之際，三三會理事長林伯豐昨（11）日會見大陸國台辦主任...

全球首座…18兆瓦海上風電機組 成功吊裝

6月5日，東方風電自主研製的首台18兆瓦半直驅大功率海上風電機組，在廣東省汕頭市風電臨海試驗基地成功完成吊裝。這是全球已...

廣州寫字樓 5月成交增269%

據合富研究院11日發布的5月廣州商業地產市場報告，本月出現數萬平方公尺級別的大宗交易，推動市場整體成交量走高。其中，寫字...

見三三會 宋濤：兩岸同屬一國是交流基礎

大陸再砍兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠之際，大陸國台辦主任宋濤昨在北京會見三三會理事長林伯豐一行。宋濤稱，EC...

華為智界R7叫陣Model Y 攜手奇瑞打造轎跑SUV

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（11）日宣布，鴻蒙智行將迎來首款轎跑 SUV，是華為與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。