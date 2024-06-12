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滙豐中國 收購花旗陸財管業務

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在中國的個人財富管理業務的收購。 （路透）
滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在中國的個人財富管理業務的收購。 （路透）

滙豐中國昨（11）日宣布，已完成對花旗銀行（中國）在大陸的個人財富管理業務的收購。交易完成後，滙豐中國承接花旗在大陸11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產

同時，超過了300位的原花旗相關員工也已經正式加入滙豐。 滙豐稱堅定看好中國大陸市場。

滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰說：「滙豐堅定看好中國市場的發展潛力， 並立足長遠持續加大投資。

近年來，集團對大陸投入已達人民幣數十億元， 其中相當一部分聚焦於高速發展的財富管理領域。

花旗中國2022年12月15日在官網發布通知稱，決定逐步關閉花旗中國個人銀行業務，涵蓋銀行卡、房貸、個人貸款、存款、投資、保險和外匯。花旗中國並表示，在逐步關閉中國大陸的個人銀行業務的同時，也將繼續尋求個人銀行個體業務單獨出售的可能性。

滙豐中國2023年10月9日宣布與花旗中國達成協議，將收購其在中國大陸的個人財富管理業務，期間歷時八個月至今完成業務交接。

今年稍晚時，花旗將就大陸的個人信用卡業務及無擔保貸款相關資產進行轉讓，並已與富邦華一銀行達成協議。

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