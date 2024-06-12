大陸乘用車銷售 上月減1.9%

大陸乘聯會昨（11）日發布，大陸5月乘用車市場銷售171萬輛，年減1.9%，累計今年前五月乘用車銷售807.3萬輛，年增5.7%。

5月乘用車衰退主因是燃油車銷售91萬輛，年減23%，至於新能源乘用車銷售持續成長38.5%至80.4萬輛，但新能源乘用車銷量仍低於燃油車約10萬輛，致5月整體乘用車出現小幅衰退。不過，新能源乘用仍是消費者購車首選，總體乘用車車型銷量前五名都是新能源車，顯示燃油車主力車型表現不佳。

乘聯會表示，5月全國新能源汽車市場進入相對較好的發展階段，隨大陸實施以舊換新政策、北京車展拉動消費、車市新品價格戰階段性降溫，保價回購政策等因素，帶動產品供給穩定預期。

乘聯會指出，大陸今年車市年初價格戰啟動早，部分熱銷車型近20%的降價力度大，從2月春節後延續到4月底，導致消費者觀望價格，蓄積購買力在5月釋放。