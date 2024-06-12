華為智界R7叫陣Model Y 攜手奇瑞打造轎跑SUV

華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東昨（11）日宣布，鴻蒙智行將迎來首款轎跑 SUV，是華為與奇瑞聯手打造智界 R7，這款車是智界旗下第二款產品，將向特斯拉Model Y發起挑戰。

快科技報導，余承東表示，鴻蒙智行將迎來首款轎跑SUV，這是華為與奇瑞聯手打造的智界R7，「R來自Revolution，代表突破與顛覆」。按計畫，智界R7將在第3季發表，價格預計人民幣30到40萬元（新台幣132到176萬元），並將搭載華為ADS 3.0高階智駕系統、最新華為途靈平台等智慧科技。

智界R7採用轎跑SUV的設計理念，其內部空間設計旨在提供一種新穎的用戶體驗。此外，華為的智慧技術將被應用於智界R7，以增強其產品性能。華為的智慧技術在汽車領域的應用，有望為智界R7帶來與傳統豪華汽車品牌相媲美的性能表現。

隨著命名的發布，官方還公布最新的兩張官方照片，同時尾標也更新為R7。從發布的官方照片來看，智界R7與智界S7前臉相似，採用家族的風格設計。

淚眼大燈的內部由三顆透鏡組成，大燈下部延展進氣口。新車採用封閉式前臉設計，僅保留下部的導流槽，車輛頭頂依然配備192線束光學雷達。

智界R7採用全新轎跑SUV設計，採時尚動感的溜背（斜背）造型，搭配華為領先的智慧黑科技，為智慧出行時代的消費者提供轎跑SUV新選擇。

智界R7採用了和智界S7相同的家族化設計理念，車頭部分依舊是全封閉式設計，貫穿式日行燈搭配飽滿的LED大燈。車尾部分，後風擋下部有一個小尾翼，並配有智界S7同款貫穿式尾燈。

新車將續配備華為電機系統，參考智界S7動力，標配800V碳化矽高壓平台，有單電機和雙電機版本，單電機版最大功率215千瓦，雙電機版最大功率365千瓦，CLTC工況最大續航里程855公里，上市後與特斯拉Model Y競爭。