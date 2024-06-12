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三三會訪陸 盼兩岸多交流…理事長林伯豐會國台辦主任宋濤

經濟日報／ 特派記者陳政錄／北京11日電
三三會理事長林伯豐（左）在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影
三三會理事長林伯豐（左）在北京釣魚台國賓館會見大陸國台辦主任宋濤。記者陳政錄／攝影

兩岸關係緊繃、大陸再砍兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅優惠項目之際，三三會理事長林伯豐昨（11）日會見大陸國台辦主任宋濤。

林伯豐表示，他一直秉持著「兩岸一家親」，希望兩岸能夠在經濟、文化、宗教多交流，也希望藉此機會促進兩岸和平發展、經濟共榮。

三三會是520之後，首個赴大陸訪問的台灣大型工商團體，成員包括理事長、台玻集團董事長林伯豐，及北威國際集團董事總經理劉憶如、群益企業集團創辦人陳田文及智輝農業生物科技執行長江智超等。

此次三三會一行約20多人，由理事長林伯豐率團訪陸，主要受大陸河北雄安新區邀請，考察投資環境，10日抵達天津後，昨天在北京與宋濤會見。

大陸國台辦主任宋濤昨日在北京會見三三會理事長林伯豐一行。宋濤稱，ECFA是兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，只有堅持「兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、都是一家人」，才是台海和平穩定的前提和兩岸交流合作的基礎。

宋濤首先表示，「我們兩岸都是中國人，都是一家人，應該常來常往，走親走近」，並指此次三三會來訪，彰顯台灣內部要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

宋濤說，ECFA是兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，本可兩岸秉持互信、積累善意、平等協商來解決實施中的一些問題，但民進黨煽動兩岸對立對抗，對大陸產品採取歧視性不公平的做法，致使陸方對ECFA項下一些產品中止稅率優惠。

會後，江智超坦言，ECFA關稅減讓中止，對台資企業跟兩岸貿易活動造成很大的傷害，此行也希望向陸方表達，ECFA對台優惠能夠恢復。

陳田文則表示，目前大陸在AI、環保等領域居全球領先地位，大陸改革開放至今，台商在其發展的階段中扮演重要角色，也累積了良好基礎，民間方面的合作非常多，應創造新的合作契機，「大家可以重新擬定一些未來的（合作）方向」。

ECFA 北京 林伯豐

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