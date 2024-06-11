加徵關稅在即 陸乘聯會：反補貼調查不會讓陸車企轉移在歐投資

歐盟對中國電動車課徵新關稅在即，據外媒報導，歐盟執行委員會最快將於12日公布對大陸電動車加徵關稅的計畫。大陸乘聯會11日表示，儘管歐盟對大陸製造的電動車發動反補貼調查，但此舉不會讓大陸汽車製造商轉移在歐洲投資的計畫。

據路透報導，乘聯會秘書長崔東樹指出，大陸車企將繼續在歐洲堅定不移地發展，並融入當地市場。

據乘聯會11日發布的資料顯示，5月大陸新能源汽車出口9.4萬輛，佔乘用車出口24.8%，年減4%，月減18.8%。乘聯會稱，伴隨大陸新能源汽車的規模優勢和市場擴張，陸製新能源汽車越來越多地走出國門，近期雖然受部分外部國家干擾，但長期看新能源出口市場仍然向好。

路透報導指出，激烈競爭和歐盟反補貼調查迄今未能阻止大陸電動車製造商擴大生產和開拓海外市場。大陸第八大電動車製造商蔚來汽車已獲監管機構批准，在中國建設第三座工廠，這將使其總核准生產能力提升至100萬輛汽車。該公司並於5月在荷蘭阿姆斯特丹開設第一家汽車展廳。