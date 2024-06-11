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小米大折、小折要來了 已提8個折疊機相關商標
來自中國商標網的資訊顯示，小米已提交「小米小折」、「小米大折」等八個折疊機相關商標的申請案，顯然小米的折疊機即將發表上市。
中國商標網頁面顯示，上述商標申請日期均為2024年5月21日，申請人為小米科技有限責任公司，包括小米大折、小米小折、小米小折疊及小米大折疊等。
據此前消息，小米全新一代折疊屏旗艦MIX Fold 4已經入網，認證顯示該機將支援天通衛星通信。至於小折疊，小米第一款小折疊MIX Flip已經現身IMEI資料庫，這款設備將在全球上市發售。
數碼博主爆料，小米首款小折疊手機搭載驍龍8 Gen3旗艦移動平台。此前，小米MIX Flip已經通過中國3C認證和IMDA認證，型號為2405CPX3DG，支持Wi-Fi，藍牙和NFC。小米有望為這款手機配備矩形攝像頭模組和大蓋板顯示幕，內屏解析度為1.5K。影像方面，小米MIX Flip預計將後置5000萬畫素主攝，支援OIS光學防抖，同時配備一顆6000萬畫素的長焦攝像頭。
國際研究機構Counterpoint Research發佈折疊屏手機市場追蹤報告顯示，2024 年第1季度全球折疊屏智慧手機出貨量年增長49%。
折疊屏手機市場持續高速增長，手機廠商也在積極擴張。Counterpoint Research指出，自2020年初以來，折疊屏手機就成為中國智慧手機品牌廠商的重要戰略關注點，這些廠商希望這種新穎的形態能夠刺激停滯不前的智慧手機市場。
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