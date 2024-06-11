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5月新能源車零售年增38.5% 陸乘聯會：價格戰階段性降溫

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸乘聯會11日發布5月乘用車市場分析報告，其中新能源車零售80.4萬輛，年增38.5%。5月後「價格戰」已經有變緩趨勢，接下來境內汽車市場將回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況。美聯社
大陸乘聯會11日發布5月乘用車市場分析報告，其中新能源車零售80.4萬輛，年增38.5%。5月後「價格戰」已經有變緩趨勢，接下來境內汽車市場將回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況。美聯社

大陸乘聯會11日發布5月乘用車市場分析報告，其中新能源車零售80.4萬輛，年增38.5%，與上月相比增長18.7%。乘聯會秘書長崔東樹表示，5月後「價格戰」已經有變緩趨勢，接下來境內汽車市場將回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況。

華爾街見聞報導，5月新能源車出口9.4萬輛，年減4%，與上月相比下降18.8%。5月新能源車境內零售滲透率47%，較去年同期33%的滲透率提升14個百分點。

崔東樹指出，5月國民經濟運行平穩，雖然受節假日錯月、上年同期基數較高等因素影響，但隨著國家「以舊換新」的政策落地實施、北京車展拉動消費熱情、各地相應政策措施公佈與跟進，加上車市新品價格戰階段性降溫，保價回購政策進一步打消用戶顧慮。

他提到，今年前五個月，有近60款電動車降價，是一場罕見的價格戰。「價格戰」的背景是新能源車原材料價格下降，新能源汽車新品快速推出，新能源車滲透率達到40%以上等。

崔東樹表示，價格戰是體系能力的表現，是行業發展的必然階段。5月後「價格戰」已經有變緩趨勢。接下來境內汽車市場將回歸到以促銷為主的常態，不太會出現動輒降價20%的情況。

由於今年6月大陸共有19個工作日，較去年的21個工作日少兩天，不利於6月的半年銷量衝刺。乘用車市場進入半年收官期，各地方和車企努力衝刺銷量業績的意願很強烈，新車型交付量伴隨製造企業體系能力提升，快速釋放產能佔領先機，因此6月仍是銷量走勢較好的月份。

此外，今年高考人數1,342萬，創歷史新高，也將帶來高考後的學車熱和旅遊熱，有利於6月的車市持續走強。隨著智慧新能源車第三空間的體驗提升和綜合使用成本的穩定預期，今年夏季自駕遊火熱程度又將有提升，私車自駕等個性化、低成本出行方式成為更多人選擇。

春季新車降價潮結束，北京電動車號牌的5月底發放，以舊換新的更新拉動，共同推動6月購車熱度的延續。

乘聯會還提到，常規燃油車消費的持續低迷，是抑制車市全面回暖的重要因素，此次以舊換新等政策合理保證了燃油車消費群體的換購需求，對車市平穩發展意義很大。

北京 電動

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