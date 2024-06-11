實體+線上消費累計1398億 上海端午連假消費額年增17.3%

消費市場大數據實驗室（上海）監測數據顯示，上海市端午節連假期間，實體、線上消費累計達人民幣310.7億元（約新台幣1398.1億元），年成長17.3%。

上海市政府微信公眾號「上海發布」今天公布上海市端午連假民眾消費情形。

消費市場大數據實驗室（上海）監測數據顯示，上海市在端午節連假期間（7至9日），實體、線上消費累計達310.7億元，較去年同期成長17.3%；35個重點商圈進店客流總量達1403萬人次，年成長2.5%。

銀聯商務大數據監測數據指出，外來消費計81.2億元，年成長2%；外來旅客706.8萬人次，年成長11.8%。外來遊客以來自江蘇省占比最高，再者依序為浙江省、北京市、山東省和安徽省。

上海市商務委員會認為，傳統節日假期為拉大各大商場消費契機，上海市在同時間推出了多樣活動內容，包括民俗、特色美食、體育消費等領域，消費場景不斷地推陳出新，吸引遊客到上海市旅遊、消費。

上海市文旅局今天發布訊息指出，上海市在端午節連假期間接待遊客761.52萬人次，年成長13.24%；飯店、旅館平均客房出租率為58%，較去年增加3個百分點。

上海市主要旅遊景區（點）累計接待遊客316萬人次，年成長37%；外灘、豫園、小陸家嘴地區累計接待遊客206.08萬人次，年成長32.15%。