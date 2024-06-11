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台積電打趴中芯！股價落差創近20年來最大 專家揭二者差距

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
台積電今年漲幅高達48%，而中芯國際則下跌7.5%，兩檔股票差距可能是2005年以來最大。路透
台積電今年漲幅高達48%，而中芯國際則下跌7.5%，兩檔股票差距可能是2005年以來最大。路透

全球晶圓代工龍頭台積電，與大陸最大晶圓代工廠中芯國際之間的股價差距接近20年來的最高，突顯出大陸在建設境內晶片產業方面面臨的困難。

彭博報導，台積電今年漲幅高達48%，而中芯國際則下跌7.5%，兩檔股票差距可能是2005年以來最大的。

從高階的AI晶片到初階成熟的晶片，美國頻頻出招祭出限令。台積電使用極紫外光微影設備生產更先進的3奈米晶片，但由於美國出口管制，這種設備不能銷往大陸。

在此之際，大陸目前有能力製造7奈米晶片，落後兩代，但推進到5奈米只會落後全球領先者一代。

為了突破美國禁令，大陸積極扶持半導體產業發展，設立了國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）三期股份公司。

北京投資銀行Chanson & Co.董事沈萌說：「即使有充足的資金，提升中芯國際的技術不是一朝一夕一蹴可幾。」

儘管北京方面未公布大基金三期細節，但投資者認為，這將有助於解決一些產業問題。

彭博情報分析師Charles Shum指出，即使中芯國際能夠使用5奈米技術生產晶片，成本也將比不使用曝光機設備的台積電生產的晶片高出至少10倍。「技術差距不僅在於達到某種水平，還在於如何有效率地實現這一目標。」

上海誠洲投資管理有限公司董事 Xiang Xiaotian認為，新基金預計將專注於先進技術，包括晶圓製造、封裝、製程控制和設備材料。

AI 中芯 半導體 台積電 晶片

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