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關懷大陸台商 海基會董事長鄭文燦提兩個「對話窗口」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會董事長鄭文燦11日晚間在台南設宴款待台商，這是他上任後首個公開的活動。（圖／海基會提供）
海基會董事長鄭文燦11日晚間在台南設宴款待台商，這是他上任後首個公開的活動。（圖／海基會提供）

甫上任的海基會董事長鄭文燦首個公開行程就瞄準台商，不僅帶領台商參訪台南，並設宴款待，鄭文燦在關懷台商時強調，「台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口」，並提到希望在台灣主流民意共識下，「兩岸有更大的自信開放互動」。

海基會「大陸台商投資台灣」系列活動11、12日於台南市舉辦，據海基會統計，此次活動有來自大陸各地台商協會超過120多位台商參加。甫於7日上任的董事長鄭文燦則於11日晚間設宴接待與會台商，他在致詞表示，歡迎台商回到娘家，兩岸要共好，應該要加上台商，才能達到「三贏」。

鄭文燦提到，中國大陸經營環境有很大變化，要讓台商在中國大陸合法投資企業該有的權益不能打折扣，而「台企聯、各地台協都是海基會的對話窗口」。他強調，「今年520賴總統的就職演說中表明，我方一貫的穩健立場與善意不變，也會積極採取開放交流政策」。

他指出，海基會從1990年成立至今34年，不管遇到多大困難、多少挑戰，海基會仍是按照《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務的唯一授權機構。「凡是有助於兩岸和平、善意互動的事，海基會都會積極來推動」。他強調，「要存好心、說好話、做好事。希望在台灣主流民意共識下，兩岸有更大的自信開放互動，這也是台商的期盼」。

鄭文燦還提到，中國大陸現在遇到很多轉型挑戰，有產能過剩、地方政府財政、消費回溫緩慢等問題，他繼而表示，賴清德總統要讓台灣成為「經濟日不落國」，「因此中國大陸市場我們也非常重視，希望大陸台商的權益可以得到更大支持」。

鄭文燦強調他與海基會副董事長羅文嘉共同帶著服務和做事的心情來為大家工作，「一定會盡最大力量，讓好事往好的方向發展，讓陸客、陸生、陸配來到台灣可以得到更好照顧」，並指出，舉凡台商、台青、台幹、台生在大陸工作、居住、生活有需要幫忙，「海基會也會將服務觸角持續擴大」。

台商 海基會 鄭文燦

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