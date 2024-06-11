宋濤會見三三會訪團 稱「兩岸同屬一國」是台海和平前提

大陸國台辦主任宋濤11日傍晚在北京會見來訪的三三會理事長林伯豐一行。對於大陸宣布中止新一批ECFA項下對台關稅減讓，宋濤說，ECFA是兩岸在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，本可秉持互信、平等協商來解決問題，但民進黨煽動兩岸對抗，致使大陸宣布中止措施，「事實也證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人、都是一家人，這才是台海和平穩定的前提，才是我們兩岸交流合作的基礎」。

三三企業交流會（三三會）是台灣八大工商團體之一，也是今年520後首個赴陸訪問的台灣大型工商團體，此行主要應大陸河北雄安新區邀請，考察大陸投資環境，在昨日抵達天津後，今日傍晚在北京釣魚台國賓館與國台辦官員舉行會見，並將進行晚宴。

宋濤首先提到，林董事長（指林伯豐）具有家國情懷，堅持正確的立場，明確支持「一個中國原則」和「九二共識」，他對此表示讚賞和肯定，「我們兩岸都是中國人，都是一家人，應該常來常往，走親走近」。

宋濤還說，這次三三會來訪，表明台灣企業界、工商界加強兩岸交流合作的意願，「也彰顯了台灣島內要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，我們對此是肯定的。」

接著，宋濤強調，ECFA是兩岸在九二共識的共同政治基礎上簽署的，是有利於兩岸經濟合作交流交往的。本來是可以兩岸秉持著互信、積累善意、平等協商來解決實施中的一些問題，但是民進黨當局煽動兩岸對立對抗，對大陸產品採取歧視性不公平的做法，致使大陸方面宣布對ECFA項下的一些產品中止稅率優惠的措施。

宋濤說，「這個事實也證明，只有堅持兩岸同屬一個國家，兩岸都是中國人，都是一家人，這才是台海和平穩定的前提，才是我們兩岸交流合作的基礎，也是保障台胞同台灣同胞福祉的保障根本保障。」

他表示，搞謀獨挑釁、煽動兩岸對立對抗，是害台也是禍台，只會給台灣同胞帶來帶來災難，台海也不會有和平穩定，因為台獨與台海和平穩定是水火不容的，「無論島內（指台灣）政治局勢發生什麼樣的變化，也無論誰當權，他都改變不了台灣是中國不可分割一部分的現狀，也阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。」

宋濤最後說，大陸會始終一如既往的尊重關愛照顧台灣同胞，不斷的完善有利於台胞的福祉的政策和措施，願意率先讓台灣同胞來享受「中國式現代化」建設的機遇和利益，與台灣同胞一起共同壯大中華民族經濟，來共同創造中華民族偉大復興的光明前景。