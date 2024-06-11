快訊

牙醫集團遭爆聘海歸密醫「詐領健保至少4000萬」 健保署發聲了

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

土耳其將對中國汽車徵40%關稅 中專家估影響有限

中央社／ 台北11日電

綜合中國及香港媒體報導，土耳其8日決定將對所有從中國進口的汽車加徵40%關稅，今日港股汽車類股急挫。不過，中國乘聯會秘書長崔東樹表示，因貿易逆差大、土耳其本土汽車產業不發達，中國車企應能克服挑戰。

據第一財經報導，土耳其8日公布，決定對進口自中國的汽車徵收40%的額外關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元（約新台幣22萬），並於7月7日開始實施。

不過，這並不是土耳其首次對中國車企出手。去年土耳其對從中國進口的電動汽車徵收額外關稅，並頒布一些關於電動汽車維護及服務的相關法規。

上海蘭迪律師事務所近期發布的一份報告顯示，土耳其對中國電動汽車進口的限制，將對中國電動車企造成衝擊，部分品牌可能需重新評估戰略，或尋找其他的合作夥伴或管道。

中國汽車在土耳其的銷量有快速增長趨勢；其中，中國品牌的電動車在土耳其的市場占了近半數，影響土耳其本土車企。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，土耳其對中國汽車加徵關稅，主要是為提高關稅來增加財政收入。另一方面是土耳其正推動電動車產業發展，中國車企具備較強競爭力，該作法主要出於保護本國汽車產業。

他進一步說明，土耳其汽車市場因本土車企規模小、主要由被課徵關稅的外資品牌占據市場，因此車市整體售價偏高。過去土耳其也曾對中國汽車提高關稅，但中國車企表現依然亮眼，此次又再次加徵關稅，中國車企成本壓力增加，規模增速一定放緩，但由於貿易逆差大、本土汽車產業不發達，中國車企應能克服此次挑戰。

另外，香港明報今天報導，土耳其對中國進口車加徵關稅，導致港股中的汽車類股票急挫。

土耳其汽車市場中，有奇瑞、名爵、比亞迪、紅旗和東風等中國品牌，今年以來，中國車企銷量在土耳其市場快速增長。今年前4月，奇瑞銷量達到2.1萬輛，排名第6。名爵銷量超過7000輛，排名為第15名，比亞迪銷量則為862輛。

品牌 土耳其 電動汽車

延伸閱讀

比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

曾是中國汽車業龍頭！上汽過去5年銷售暴跌200萬輛、市值蒸發1兆2千億

陸企鋰電池輸美 又添路障…眾議員要求國安部禁止採購

中國5月電動車瘋！比亞迪狂銷33萬輛 小米SU7交付8,646輛

相關新聞

滙豐收購花旗中國個人財管業務 吸收逾300名花旗員工

滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在大陸的個人財富管理業務的收購。交易完成後，滙豐中國承接花旗在大陸11個主要城...

大陸公布第4批預備航天員 港澳各1人入選

中國載人航天工程辦公室官微消息指出，中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作近日結束，共有10名預備航天員最終入選，包括...

華為：自研昇騰910B AI晶片 特定測試性能超越輝達A100

港媒報導，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤（Wang Tao）近日在南京世界半導體大會上表示，華為推出...

港前財政司長曾俊華倡一招救經濟：說清楚「法例紅線」

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」，說到底都是要重建大家對香港的信心...

售價12.8萬起！蘋果Vision Pro大陸國行版28日發售

蘋果中國官網11日顯示，蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架，256GB版售價人民幣2萬9,999元（約合新...

陸縮減ECFA在即 三三會訪北京

賴清德總統五二○就職後，大陸再度縮減兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）關稅減讓，並將於十五日起生效，引起業界憂心。在此之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。