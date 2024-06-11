土耳其將對中國汽車徵40%關稅 中專家估影響有限

綜合中國及香港媒體報導，土耳其8日決定將對所有從中國進口的汽車加徵40%關稅，今日港股汽車類股急挫。不過，中國乘聯會秘書長崔東樹表示，因貿易逆差大、土耳其本土汽車產業不發達，中國車企應能克服挑戰。

據第一財經報導，土耳其8日公布，決定對進口自中國的汽車徵收40%的額外關稅，每輛車額外關稅最低為7000美元（約新台幣22萬），並於7月7日開始實施。

不過，這並不是土耳其首次對中國車企出手。去年土耳其對從中國進口的電動汽車徵收額外關稅，並頒布一些關於電動汽車維護及服務的相關法規。

上海蘭迪律師事務所近期發布的一份報告顯示，土耳其對中國電動汽車進口的限制，將對中國電動車企造成衝擊，部分品牌可能需重新評估戰略，或尋找其他的合作夥伴或管道。

中國汽車在土耳其的銷量有快速增長趨勢；其中，中國品牌的電動車在土耳其的市場占了近半數，影響土耳其本土車企。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，土耳其對中國汽車加徵關稅，主要是為提高關稅來增加財政收入。另一方面是土耳其正推動電動車產業發展，中國車企具備較強競爭力，該作法主要出於保護本國汽車產業。

他進一步說明，土耳其汽車市場因本土車企規模小、主要由被課徵關稅的外資品牌占據市場，因此車市整體售價偏高。過去土耳其也曾對中國汽車提高關稅，但中國車企表現依然亮眼，此次又再次加徵關稅，中國車企成本壓力增加，規模增速一定放緩，但由於貿易逆差大、本土汽車產業不發達，中國車企應能克服此次挑戰。

另外，香港明報今天報導，土耳其對中國進口車加徵關稅，導致港股中的汽車類股票急挫。

土耳其汽車市場中，有奇瑞、名爵、比亞迪、紅旗和東風等中國品牌，今年以來，中國車企銷量在土耳其市場快速增長。今年前4月，奇瑞銷量達到2.1萬輛，排名第6。名爵銷量超過7000輛，排名為第15名，比亞迪銷量則為862輛。