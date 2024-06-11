快訊

牙醫集團遭爆聘海歸密醫「詐領健保至少4000萬」 健保署發聲了

共軍前艦長開快艇闖淡水河 海巡署認疏失開鍘「分署長到雷操手10人」

獨／為2年前不動產投資案？新光人壽傳遭檢調搜索 新壽：會發重訊說明

中國5月出口超乎預期 分析指為過剩產能找市場

中央社／ 台北11日電

據中國海關總署發布5月進出口貿易數據，出口額年增7.6%，創近1年多以來最高紀錄。分析指出，這是因為中國國內消費疲弱，增產的產品只能對外出口，及部分企業趕在關稅壁壘生效前，向新興市場出貨。

中國海關總署官網7日發布5月進出口貿易數據（按美元計）。5月出口總值年增率7.6%，連續2個月呈正成長，相較4月年增率1.5%，大幅增加6.1個百分點，超出市場預期；然而5月的進口總值表現疲弱，年增1.8%，相較4月年增率8.4%，大減6.6個百分點。

據紐時中文網、日經中文網報導，作為國家戰略，中國正在大幅擴建各類的工廠並增加產能，然而由於整體內需疲軟、經濟情勢不佳，使這些工廠增產的商品必須出口至其他國家。

雖然出口總值大幅增加，然而商品的價格卻下降，「出口商品的數量成長高於價值成長」成了許多領域的普遍現象。例如，5月時中國家電實際出口數量年增27.8%，但是出口額僅年增18.3%。

除了替過剩的產能找尋市場而增加出口外，由於中國企業將面臨更多的貿易壁壘，同時，巴西和印度等發展中國家也在採取措施，保護本國工廠和工人，避免受中國競爭的影響。因此在過去一段時間，中國企業趕在關稅生效前，加大向拉美、新興市場出貨。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）分析，過去一年，中國加強了對越南和墨西哥的出口，在這些國家，商品可以經過再加工，然後以低關稅或零關稅運往美國或歐洲，「即使關稅生效，其影響也可以透過貿易改道和匯率調整得到緩解。」

中國雖然想方設法提高出口數據，同時抵消國內經濟的疲軟情形，然而中國消費者不願消費的心態一目了然。報導指，京滬兩地的許多餐廳即使在週末晚上也空無一人。商店裡顧客寥寥無幾，甚至沒有顧客，店員們站在一旁顯得百無聊賴。中國製造的低價化妝品正在擠掉價格較高的外國品牌，由於消費者選擇啤酒，烈性酒的銷售也出現下滑。

中國5月進口總值成長速度放緩，進口總值年增率從4月8.4%驟降至5月1.8%，顯示國內消費疲弱。

新興市場 海關 消費者

延伸閱讀

受惠廠辦營建熱潮 國產5月營收創8年同期新高

緯軟營收／5月8.44億元、年增19.3% 啟動「All in AI」策略

金控最強5月 14家賺526億

五大壽險 5月獲利210億

相關新聞

滙豐收購花旗中國個人財管業務 吸收逾300名花旗員工

滙豐中國11日宣布已完成對花旗銀行（中國）在大陸的個人財富管理業務的收購。交易完成後，滙豐中國承接花旗在大陸11個主要城...

大陸公布第4批預備航天員 港澳各1人入選

中國載人航天工程辦公室官微消息指出，中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作近日結束，共有10名預備航天員最終入選，包括...

華為：自研昇騰910B AI晶片 特定測試性能超越輝達A100

港媒報導，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤（Wang Tao）近日在南京世界半導體大會上表示，華為推出...

港前財政司長曾俊華倡一招救經濟：說清楚「法例紅線」

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」，說到底都是要重建大家對香港的信心...

售價12.8萬起！蘋果Vision Pro大陸國行版28日發售

蘋果中國官網11日顯示，蘋果Vision Pro國行版已經在中國官網上架，256GB版售價人民幣2萬9,999元（約合新...

陸縮減ECFA在即 三三會訪北京

賴清德總統五二○就職後，大陸再度縮減兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）關稅減讓，並將於十五日起生效，引起業界憂心。在此之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。