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滙豐收購花旗中國消金業務 接手300多名員工

中央社／ 上海11日電

滙豐中國今天宣布，完成對花旗中國在中國個人財富管理業務的收購，300多名原屬花旗中國相關員工，也在完成收購的同時，正式加入滙豐中國。

澎湃新聞、財聯社等媒體今天報導，滙豐中國今天宣布，正式完成對花旗中國個人財富管理業務的收購，隨著交易完成，滙豐中國承接花旗中國11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產，接手300多名原花旗中國相關員工。

滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰表示，滙豐看好中國市場發展潛力，持續加大投資，近年來對於中國投入人民幣數十億元，其中一部分聚焦於高速發展的財富管理領域。

王雲峰強調，在收購完成後，將可以進一步地鞏固滙豐在外資銀行財富管理賽道的競爭優勢，繼續全方位地發揮跨境金融服務專長，支持海內外客戶把握中國與世界經濟深度融合的機遇。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）指出，滙豐致力於成為中國領先的國際財富管理機構，這次收購印證了滙豐對於中國市場的長期信心，將支持滙豐繼續協助客戶優化資產配置，提升長期投資回報。

花旗中國在2022年12月15日宣布，決定逐步關閉花旗中國個人銀行業務，包括銀行卡、房貸、個人貸款、存款、投資、保險和外匯，在逐步關閉個人銀行業務的同時，尋求個人業務單獨出售的可能性。

2023年10月9日，滙豐中國宣布與花旗中國達成協定，將收購其在中國的個人財富管理業務，承接花旗中國11個主要城市的個人財富管理客戶的投資理財資產及個人存款，計約36億美元（約新台幣1116億元）。

客戶 財富 資產

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