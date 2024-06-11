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中國官方釋訊號 業界看好再推房地產新政策

中央社／ 上海11日電

中國國務院常務會議提到，繼續研擬房地產庫存、穩市場等新政策措施。業界看好，這是官方將再釋出房地產新政策訊息，對於後續房市去庫存措施抱有期待。

中國國務院總理李強7日主持國務院常務會議。會議指出，相關房地產政策措施推出後已見效，繼續研究新的去庫存、穩市場政策措施；對於存量房產、土地消化、盤活等工作要扎實推進。

證券日報引述業界意見表示，會議明確點到去庫存、穩市場等字彙，這對外釋出了將有新政策推出的可能性，推估除了加大抵押補充貸款（PSL）、央行再貸款等支持地方國企收購成屋力道外，去庫存政策尚有將存量非住宅改為住宅等措施。

存量非住宅所指為，在市域範圍內，建成5年、閒置1年以上的老舊廠房、辦公建築、商業樓、商品市場等非住宅用途的房屋。

報導指出，業界普遍認為，加快解決去庫存問題是業內普遍共識，從政策路徑來看，除了要做好增加購房需求的政策外，如何消化存量房產，這無疑是後續政策主要著力點。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，不管是從去化週期、房價表現、供需關係變化，或是房地產銷售、投資等情況來看，目前房地產市場去庫存依然面臨較大壓力，擴大購房需求仍是房地產去庫存關鍵。

國金證券首席經濟學家趙偉指出，若要讓地方國企幫助房地產去庫存見效，央行再貸款等支持力度需要加大，目前頭期款比率、房貸利率已降至歷史最低，後續穩地產政策重點必須緊跟財稅，也就是購房等相關稅費減免部分。

廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，新的去庫存政策有可能包括將存量非住宅調整規劃改為住宅，或是為了城中村改造、拆遷，加大收購新成屋作為安置用途等。

中國人民銀行等部門在5月17日拋出系列房地產政策，外界視「517新政」為強而有力救房市措施，包括降頭期款比率、降利率等。

「517新政」也包括人民銀行宣布設立人民幣3000億元（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支持地方國有企業以合理價格收購已建成、未出售商品房，用作配售型、配租型保障性住房。

中國國務院常務會議後，業界看好政府將再推出房地產新政策。

國務院 庫存 房地產

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