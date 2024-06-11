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大陸公布第4批預備航天員 港澳各1人入選

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國載人航天工程第四批預備航天員包含2名港澳載荷專家。圖為今年5月28日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十八號航天員李聰密切關注出艙任務的畫面。（新華社）
中國載人航天工程第四批預備航天員包含2名港澳載荷專家。圖為今年5月28日在北京航天飛行控制中心拍攝的神舟十八號航天員李聰密切關注出艙任務的畫面。（新華社）

中國載人航天工程辦公室官微消息指出，中國載人航天工程第四批預備航天員選拔工作近日結束，共有10名預備航天員最終入選，包括8名航天駕駛員和2名載荷專家，其中，香港地區、澳門地區各1名載荷專家。之後他們將進入中國航天員科研訓練中心接受全面系統的訓練，這意味港澳地區專家也正逐步加入大陸航天事業。

據了解，本次選拔工作自2022年下半年全面啟動，經過了初選、複選、定選3個階段。這也是首次面向港澳地區選拔載荷專家。

澳門特區政府11日發表聲明指出，衷心感謝中央政府對澳門參與國家航天事業的大力支持和厚愛。並表示，澳門首位載荷專家誕生。彰顯中央政府對澳門科技創新的高度重視和支持，讓澳門在航天科技領域邁出了重要一步，也向澳門青年人發出強烈的鼓舞訊息。

載荷專家是到太空去進行各項專門科學實驗和探測的科學家和工程師，該職務不要求要具備飛行員背景，但須在科學、醫學、工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，主要負責相關實驗載荷的操作。具體任務包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。

澳門 醫學

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