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4名美國籍教師吉林遇襲 倒地見血幸無生命危險

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸吉林省吉林市傳出，有四名美國籍教師10日在當地一處公園遊覽時遭人持刀刺傷。（圖／取自網路）
中國大陸吉林省吉林市傳出，有四名美國籍教師10日在當地一處公園遊覽時遭人持刀刺傷。（圖／取自網路）

中國大陸吉林省吉林市傳出，6月10日，四名來自愛荷華州康乃爾學院的美國教師在當地北山公園參觀遊覽時，遭人持刀刺傷。網上流傳的影片及相片顯示，四人受傷後倒地並流血，所幸沒有生命危險，四人隨後被送醫治療，但事故發生原因目前仍不清楚。

社交媒體Ｘ上包括《李老師不是你老師》等多個平台均有這起事故的相關訊息及影像。據悉，遇襲的四人為愛荷華州康乃爾學院派出的教師，為該校與吉林北華大學長期合作的一部分。包括這四名遇襲的美國籍教師在內的兩所院校教師，10日端午節當天在吉林北山公園遊覽時遭到襲擊。

不過大陸網路上目前已搜索不到這起事故的任何訊息，官方對此也尚無回應。

根據網上資料，北山公園始建於1924年，是吉林市重要的景點，地處市中心。北華大學坐落在吉林省吉林市，是吉林省人民政府設立的全日制普通高等學校、吉林省省屬綜合性重點大學。該校是1999年由原吉林師範學院、吉林醫學院、吉林林學院、吉林電氣化高等專科學校合併組建而成。

教師 美國

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