大陸黃金ETF投資火爆 資產管理規模創高

國際金價持續震盪，大陸黃金投資需求旺盛，中國市場黃金交易型開放式指數基金（黃金ETF）連續第五個月出現淨流入。據世界黃金協會數據，4月中國市場黃金ETF淨流入約人民幣90億元（約新台幣405億元），為連續第五個月實現淨流入，創下月度新高，同時推動其資產管理總規模於4月底達到人民幣460億元（約新台幣2,070億元），再創新高。

新華社報導，黃金ETF是在證券交易所上市的開放式基金，以實物黃金為依據。4月中國市場黃金ETF淨流入17噸，創單月新高，截至4月底持有量總規模增加至84噸，刷新歷史紀錄。顯示金價上漲帶動大陸資金搶進黃金ETF。

世界黃金協會認為，金價4月上半月漲勢迅猛，刺激黃金ETF的買盤，但隨著4月下旬金價上漲趨勢放緩，中國市場黃金ETF需求也隨之降溫。隨著全球黃金礦場越來越難以探查到，全球黃金採礦業的產量成長正愈發難以維持。

另外，據21世紀報報導，由於金價今年出人意料地迭創新高，引得資金瘋狂追逐，反映在黃金主題ETF上。5月，黃金ETF二級市場價格均有不同程度上漲。

永贏中證滬深港黃金產業股票ETF年內回報率高達28%，博時黃金ETF、國泰黃金ETF、華夏黃金ETF、前海開源黃金ETF年內漲幅都在14%以上。

此外，金融界提到，近一個月來，大陸黃金現貨價格在一度衝高突破每克人民幣570元後，維持在每克550元上下浮動，黃金投資市場活躍，但黃金珠寶零售市場出現近年來首次因高金價導致銷售承壓的狀況。

有業內人士認為，目前，在高金價背景下，風險防控和貨品周轉率應該是黃金銷售商特別注意的，其中5月最後一周，黃金合計成交量周月減22.81％，成交金額周月減24.73％。

值得注意的是，6月以來國際金價短線大跌引發大陸金價跟著走跌，中國證券報報導，北京地區金店受國際金價大跌及端午節促銷活動等因素影響，多家金店讓利優惠力度大。其中，老鳳祥1克降了人民幣70元（約新台幣315元）最多，購金優惠後的價格是人民幣656元/克。