華為自研AI晶片叫陣輝達

港媒《南華早報》報導，華為常務董事、ICT基礎設施業務管理委員會主任汪濤（Wang Tao）近日在南京世界半導體大會上表示，華為推出的尖端Ascend（昇騰）910B的AI晶片訓練大型語言模型時效率可達到輝達A100的80%，在特定測試性能上已超越輝達A100 AI GPU達20%。

包括騰訊控股和百度等大陸龍頭企業也購買了昇騰910B晶片，主要用於會議任務，意味該晶片已獲得實質大規模市場採用，分食輝達在AI晶片市占率。

華為PK輝達在陸AI晶片

綜合陸媒報導，華為自主研發的AI晶片昇騰910B晶片採用先進的達文西架構，並集成了數千個處理核心，支持深度學習、推理推斷等多種AI計算任務。該晶片具有高達320 TFLOPS的半精度（FP16）計算能力和640 TOPS的整數精度（INT8）計算能力，而其功耗僅為310W，能效比優異。

外界認為，大陸科技巨頭現在可能正考慮乾脆轉向大陸國內的人工智慧產品，這將給輝達帶來打擊，中國市場佔輝達2024會計年度營收的17%。代表輝達在大陸市場挑戰越來越嚴峻。

路透此前報導，輝達過去為因應美國高端晶片禁令，為大陸市場特供三款晶片，其中H20備受關注。多位供應鏈人士稱，該款晶片在中國市場上供應充足，表明需求疲軟。故傳出下調H20售價，以刺激需求與應對跟華為在大陸市場的高度競爭，報導稱，H20價格比華為昇騰910B晶片低逾10%。

「從長遠來看，輝達肯定在為最壞的情況做打算。」IG市場分析師陳碧菲（Hebe Chen）分析，輝達步步為營，在努力維護中國市場和應對美國緊張局勢之間取得平衡。

一段時間以來，外界關注華為與輝達之間的技術差距，但大陸專家認為大陸技術仍有距離。中國經營報在去年9月報導，深度研究院院長張孝榮直言，目前大陸國內尚未有媲美輝達A100的能力。