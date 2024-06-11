陸發達省區 不良貸款率上升

券商中國報導，根據大陸金監總局數據，目前已公布2024年第1季相關數據的20個地區中，11個區域不良貸款率較年初下降或持平，值得注意的是，資產質量優異的經濟發達省區包括上海、浙江、廣東、北京、廈門、青島等地區不良率反彈，但反彈幅度有限。

大陸金監總局披露第1季銀行業主要監管指標數據顯示，商業銀行不良貸款餘額人民幣3.4兆元，較上季末增1,414億元；不良貸款率1.59%，較上季基本持平。

就地區來看，甘肅、大連、黑龍江、吉林、河北與貴州等六地不良貸款率稍高於大陸全國商業銀行不良率平均水平1.59%，為後段班；前段班有浙江、江蘇、北京、廈門與安徽等五個區域，不良率低於1%。

前段班方面，低基數的上海銀行業不良貸款率反彈幅度明顯，第1季不良率達1.04%。國有大行、城商行的較上期增幅明顯。

浙江、廣東兩地不良貸款率在第1季分別上升0.05和0.03個百分點。對於數據反彈，一位銀行業首席分析師分析，或許與這些區域近兩年房地產風險逐步出清有關，因這些經濟發達地區較低水平的不良率，容易產生一定的波動。

近期穩房市政策推出對貸款業務帶來的影響，業界看法分歧：一派認為，政策有助推動商品房去庫存，消化房企債務風險，緩釋銀行房地產貸款資產質量隱憂；另一派認為，房地產風險正在出清過程中，銀行對公房地產貸款不良率上升，風險逐漸暴露；與此同時，零售端不良率也有一定波動。