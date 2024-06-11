龍舟翻紅訂單爆 船匠5日造1舟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

10日是中國傳統節日端午節，忙碌了幾個月的李光定總算可放鬆一下，和家人一起插艾草、吃粽子、看龍舟，享受端午假期。

中新社報導，年過花甲的李光定是江西省上饒市萬年縣梓埠鎮賢漲龍舟廠廠長，也是上饒市級龍舟製造技藝非遺傳承人。廠裡今年賣出了約60條龍舟，產品暢銷江西省內外。

賽龍舟是端午節的重要習俗之一。地處樂安河畔的梓埠鎮自古龍舟競渡之風盛行，龍舟製造技藝也在這裡傳承了數百年。 　　

「我愛划龍舟，也愛鑽研造龍舟。賽龍舟時，有的船很快，有的船笨重，我喜歡研究龍舟的不同之處。」生長在濱湖地區的李光定，打小就對龍舟情有獨鍾。十多歲時，他便拜師學習龍舟製造。 　

製造龍舟是精細活。從良木到龍舟，需要經過20多道工序，大部分靠一墨一線、一鑿一斧、一刨一鋸手工完成，極為考驗龍舟師傅的眼力和經驗。   　　

拼接、拋光、上漆…守藝數十載，這些場景一直是李光定生活中的精彩片段。

李光定說，製造龍舟，最重要的是仔細認真，關鍵點的弧度和尺寸必須測算精準。龍骨相當於龍舟脊椎，要選用乾透垂直的大杉木，杉木材質輕韌性強；分艙板一般用樟木，樟木材質緊實吸釘。

梓埠鎮是中國長江中下游省份江西有名的龍舟製造鄉鎮。由於年輕人大多外出求學或務工，加之製造龍舟辛苦，當地龍舟製造業一度急速萎縮。 　　

「這是門老手藝，可不能失傳！」眼看不少船匠另謀出路，但李光定放不下心中那份喜愛。 　　

近年來，隨著賽龍舟這項承載著中華文化的活動再次掀起熱潮，傳統的龍舟製造技藝也再度走俏。 　　

憑著經驗豐富，李光定製造的龍舟輕便、美觀，深受客戶青睞。他說，製造一條龍舟約要五天時間，從四月中旬開始，龍舟廠便不再接單了，「忙不過來，不能馬虎做砸了招牌」。

端午節 粽子

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