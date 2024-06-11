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字節跳動在大馬蓋AI中心

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

短影音平台TikTok的母公司字節跳動計畫在馬來西亞投資21億美元（新台幣683億元），建立一個區域人工智慧中心。此外，作為交易的一部分，字節跳動還計畫額外追加3億美元（新台幣98億元），投資擴建在馬來西亞柔佛州的現有資料中心設施。

馬來西亞《東方日報》報導，馬來西亞貿易與工業部部長札夫魯在社交媒體X上發文指出，他在新加坡與TikTok全球副總裁勒施（Helena Lersch）會面時，討論了TikTok在馬來西亞的發展。

扎夫魯認為，字節跳動的這項投資，將助馬來西亞實現目標，也就是到2025年數位經濟成長占馬來西亞國內生產毛額（GDP）的22.6%。

馬來西亞如今正處在4G、5G等基礎設施加速建設的同時，整個社會也在向推進數位化轉型。字節跳動的投資是眾多科技公司進軍東南亞的最新舉動之一。

TikTok 字節跳動 馬來西亞

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