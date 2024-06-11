大陸IPO審核全面恢復 申請公司多為半導體、軍工類股

繼上交所、深交所在5月陸續恢復上市委會議後，北交所公告，將於17日召開審議會議。這意味大陸三大交易所的上市委會議均已恢復，顯示官方樂觀看待股市。尤其要上市審議的公司多為半導體與軍工類股公司，在美中科技戰正酣之際，大陸資本市場正策略性支持相關產業上市籌資。

大陸此前因新股上市稀釋市場資金造成股市下跌而暫停審議新股，北交所已有長達四個月無新股上市。從時間軸來看，滬深北交易所的上市審議會議甚至暫停三至四個月。上交所6日披露，今年第16次上市委審議會議將於14日召開；深交所也將於14日召開2024年第11次上市審議會議。

值得注意的是，大陸三大交易所審議的IPO公司多為戰略性產業。北交所將審議的企業為成電光信，該公司主營業務為網絡總線產品和特種顯示產品的研發、生產及銷售，產品目前主要應用於國防軍工領域，主要客戶為大陸國內大型國有企業下屬單位，最終用戶為軍方，是一檔軍工類股。

上交所將審議半導體企業凱普林，該公司主營業務為半導體激光器、光纖激光器及超快激光器的研發、生產和銷售。公司自主研發的「閃電」系列光纖激光器並實現產業化。賽迪諮詢報告測算，凱普林2021年及2022年在大陸國產半導體激光器市場占有率分別為13.7%和16.9%，排名分別為第二和第一。

深交所審議的是恒輝安防的可轉債項目，該公司主營業務為手部安全防護用品、超高分子量聚乙烯纖維及其複合纖維的研發、生產及銷售。其中超高分子量聚乙烯纖維也是大陸工信部、發改委等多個部委重點扶持的高新技術產業化項目。

事實上，近期過會的企業與安防、半導體緊密關聯。上交所在5月底發布「國九條」後的首家IPO過會企業聯芸科技便是一家提供數據存儲主控晶片、AIoT信號處理及傳輸晶片的半導體設計企業。

大陸國務院4月12日發布資本市場新「國九條」，提高滬深交易所上市門檻；與此同時，大陸證監會在4月19日發布《資本市場服務科技企業高水平發展的16項措施》以支持高新科技產業。