大陸獨角獸柔宇科技破產清算 華為發聲明澄清未投資

估值一度高達人民幣435億元的獨角獸─柔宇科技傳出破產清算，華為10日發出聲明稿澄清未投資該公司。

華為聲明指出，已注意到網路上出現有關「華為提出投資柔宇科技」的言論，此屬誤傳。實際情況是，華為未有此投資計畫，也未提出投資要求。此前，6月9日深夜，中央財經大學中國企業研究中心主任劉姝威發布微信朋友圈透露，在柔宇科技初創時期，華為曾提出投資柔宇科技，專門為華為供應柔性屏，但柔宇科技拒絕了華為的投資。

澎湃新聞報導，6月6日，深圳市中級人民法院發佈公告，已於5月15日裁定受理柔宇科技破產清算一案，定於9月13日上午召開第一次債權人會議。

早在2018年，柔宇科技發售全球首款可折疊柔性屏手機引發關注。尚時，公司估值一度達人民幣435億元，有意赴美上市，也試圖在大陸科創板上市，但2021年2月又撤回了上市申請。

根據柔宇科技披露的財務資料，2017年至2020年上半年，三年半的時間裡，公司累計實現人民幣5億元營收，虧損卻接近人民幣32億元。

公告稱，柔宇科技的債權人應在2024年8月30日前向該公司管理人申報債權。未在上述期限內申報債權的，可以在破產財產最後分配前補充申報，但對此前已進行的分配無權要求補充分配，同時要承擔為審查和確認補充申報債權所產生的費用。未申報債權的，不得依照破產法規定的程式列使權利。柔宇科技的債務人或者財產持有人應當向柔宇科技管理人清償債務或交付財產。

深圳市中級人民法院定於2024年9月13日上午召開第一次債權人會議。依法申報債權的債權人有權參加債權人會議。

據全國企業破產重整案件資訊網顯示，柔宇科技旗下兩個全資子公司柔宇電子和柔宇顯示的破產清算案也被裁定受理。

早在今年3月就傳出柔宇科技破產，公司於4月1日發表聲明稱，公司未曾主動申請破產，也未進入破產程序，目前企業仍在運營中。破產傳聞源自公司離職員工個人以期權結算糾紛名義提出的破產審查申請。

天眼查顯示，截至目前，柔宇科技存在32條被執行人資訊，被執行總金額超29.87億元。此外，18個歷史終本案件被執行標的總額達1.04億元，未履行比例達99.9%。與此同時，柔宇電子被執行總金額超27.65億元，柔宇顯示被執行總金額超29.55億元。

柔宇科技創始人兼董事長劉自鴻，被外界稱為「天才少年」，劉自鴻於1983年出生，2000年高考以江西省撫州市理科第一名成績考入清華大學電子工程系並完成本科和碩士研究生學業。2006年赴美國史丹佛大學電子工程系攻讀博士學位，並用了不到三年的時間於2009年順利完成博士論文答辯。

2012年，29歲的劉自鴻與合作夥伴在深圳共同創立了柔宇科技，其擔任董事長兼總經理。作為一家柔性顯示幕及感測器研發商，公司曾自稱是目前國內唯一一家沒有採用國外主流固定曲面顯示技術路線的企業。2014年，柔宇科技發佈全球最薄僅0.01毫米厚的彩色柔性顯示幕，引發關注。

2018年6月，柔宇科技發佈消息稱，深圳柔宇國際柔性顯示基地，總投資約110億元的柔宇科技全球首條類六代全柔性顯示幕大規模量產線成功點亮投產。2024年5月，據柔宇科技官微消息稱，柔宇國際柔性顯示基地量產線一期投資約10億美元。

2018年10月，柔宇科技發售全球首款消費級可折疊柔性屏手機FlexPai柔派。

柔宇曾備受資本追捧。天眼查顯示，從2012年獲得深創投和松禾資本A輪投資開始，柔宇科技共獲得12輪融資。柔宇科技於2019年第４季完成3億美元F輪融資，估值60億美元（約人民幣435億元）。

胡潤百富榜網站顯示，2020年，劉自鴻以145億元身家登上了《胡潤百富榜》，排名第376位。2022年該榜單已無劉自鴻。

早在2019年市場傳出柔宇科技將赴美股上市，最終未能成行。2020年柔宇完成上市輔導工作後正式向科創板發起衝刺。然而2021年2月，柔宇科技卻主動撤回了上市申請。

招股書申報稿顯示，截至申請IPO前，柔宇科技的股東囊括了中信資本、深創投、松禾資本、招商資管等知名機構投資者。