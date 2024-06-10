強碰大陸高考 陸端午假期旅遊消費年增8.1%

大陸文化和旅遊部數據中心10日測算，大陸全國國內旅遊出遊合計1.1億人次，年增6.3%；大陸國內遊客出遊總花費人民幣403.5億元，年增8.1%。值得注意的是，今年大陸高考時間（大學入學考試）落在7日至8日，剛好跟端午假期有所重疊，這也或影響出遊消費數據。

而疫情前2019年端午節假期也是三天，當時大陸國內旅遊接待總人數9,597.8萬人次，旅遊收入人民幣393.3億元。今年端午旅遊的數據優於2019年的數據。

大陸旅遊平台攜程發布《2024年端午節出遊報告》，數據顯示：今年端午假日周邊游、本地遊再度受青睞；國內游、出境遊人次相比去年均有相應提升；傳統民俗吸引更多外國遊客前來體驗，端午入境遊預訂量年增115%。

從出遊年齡來看，攜程報告顯示，端午三天假期，主要出遊人群集中在90後、00後及80後，分別佔比為37%、25%和25%。00後增長最為顯著，出遊人次較去年增長近30%。

報告顯示大陸游熱門目的地前十分別是北京、上海、廣州、杭州、成都、南京、深圳、重慶、西安和武漢。一線、新一線城市依舊佔據主位。

綜合經濟日報等陸媒報導，今年端午假期，大陸「國潮風」旅遊成為特色，湖北宜昌推出「國潮端午」盛宴，通過打造更多沈浸式、互動式、體驗式消費新場景、山東臨清宛園景區推出了包粽子、編織五彩繩、端午畫額、射五毒等體驗活動。

此外，各地也打出「民俗遊」的招牌，許多大陸遊客專門到秭歸體驗原汁原味的端午民俗。三峽大學經管學院教授闞如良表示，屈原文化是宜昌重要的文化品牌。宜昌有條件、有優勢發展端午全產業鏈，弘揚屈原文化

在電影票房方面，財聯社引述第三方平台數據，截至10日19時24分，2024年端午檔新片總票房（含點映及預售）破人民幣4億。封面新聞此前引述行業觀察人士分析，端午檔的火爆表明電影市場仍有巨大的潛力等待挖掘。但今年商業大片和現象級影片不多，或影響端午檔整體票房。