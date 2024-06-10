大陸端午節旅遊消費年增8% 三天1.1億人次出遊

中國大陸透過連續假期促進消費，據大陸文化和旅遊部10日公布數據顯示，2024年端午節假期間（6月8至10日），大陸國內旅遊出遊合計1.1億人次，較去年成長6.3%，遊客出遊總花費人民幣403.5億元（約新台幣1,802億元），較去年成長8.1%。

大陸文旅部指出，假期間，大陸各地紛紛推出特色活動、新型消費場景和惠民措施，豐富群眾文化和旅遊生活，例如陝西舉辦各類文化和旅遊活動600多場，福建策劃推出640多場地域文化主題活動和140多項惠民措施，廣東、湖南、浙江、貴州、雲南等地舉辦龍舟競渡活動等。

大陸文旅部還稱，大批遊客選擇在本地休閒或近程旅遊，夜間文化和旅遊消費集聚區因地制宜舉辦非遺體驗、民俗市集等端午主題特色活動，持續釋放夜間消費活力。

另據大陸交通運輸部，6到10日，大陸全社會跨區域人員流動量預計超過6.16億人次，日均超2.05億人次。民航方面，旅客出行主要以大陸境內航線為主。

兩岸往來方面，據大陸交通運輸部，端午假期兩岸小三通客運航線客船，預計共發行78班次，發送旅客11,788人次，較去年同期成長20.1%。