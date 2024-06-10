快訊

台東海巡署22歲志願役洗澡疑遭電擊 「啊」一聲後倒地不起

獨／陸籍快艇穿敏感海域 國安單位定調「防務失靈」檢討失職人員

信眾稱奇！南投「帝爺公」靈蛇連45年現身 端午前準時報到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸新能源車熱銷巴西 前4月乘用車出口年增372%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸新能源車積極搶佔海外市場。路透
大陸新能源車積極搶佔海外市場。路透

日前巴西副總統阿爾克明訪問中國大陸，簽署多項合作，與此同時，據巴西官方數據顯示，今年前四月，大陸對巴西乘用車出口額增長372.4%，總額達7.62億美元，創歷史同期新高，顯示在歐美對陸新能源車補貼問題發動調查、加稅之際，大陸持續促進汽車出口。

據人民日報，近年來，大陸品牌汽車尤其是新能源車日益受到巴西消費者青睞，銷量快速成長。

巴西發展、工業、貿易和服務部對外貿易秘書處發布的數據顯示，今年前4個月，中國大陸對巴西乘用車出口額增長372.4%，總額達7.62億美元。

去年全年，巴西從大陸進口乘用車數量也增加至約4.2萬輛，總額為10.86億美元；另，巴西全國機動車輛分銷聯合會數據顯示，2023年巴西乘用車銷量最高的20個品牌中，來自大陸的奇瑞、比亞迪和長城佔了3個。

對此，巴西中國企業家委員會內容與研究部主任圖裡奧·卡列羅說，大陸新能源汽車符合巴西能源轉型的需求；巴西瓦加斯基金會經濟研究所研究員利婭·瓦爾斯表示，與十多年前先比，大陸品牌汽車更先進，更具市場競爭力。

此外，中國大陸和巴西的汽車產業合作日益密切，日前比亞迪位於巴西卡馬薩里的大型生產基地綜合大樓開工，該項目由3座工廠組成，預計2025年投產後，新能源乘用車年產能約達15萬輛。

巴西 新能源車

延伸閱讀

外國學生反應熱烈 香港科學園擬延長實習吸才

眾議員提案 禁國安部從6家中國企業購買鋰電池

比亞迪搭載英國威廉王子 陸新能源車歐洲市佔率提升

曾是大陸汽車龍頭的「它」 5年銷售暴跌200萬輛！ 市值蒸發1兆2千億

相關新聞

「金價大跌」衝上微博熱搜第一 網：1克降300元不夠

國際金價短線大跌引發中國金價跟著走跌，中國證券報8日在北京地區金店進行實地走訪調研發現，受國際金價大跌及端午節促銷活動等...

強碰大陸高考 陸端午假期旅遊消費年增8.1%

大陸文化和旅遊部數據中心10日測算，大陸全國國內旅遊出遊合計1.1億人次，年增6.3%；大陸國內遊客出遊總花費人民幣40...

曾經轟動A股 95後高顏值「天才少女」完成B輪融資

由95後「天才少女」郭文景創辦的AI影片生成創業公司Pika Labs在其官網宣布，公司已經完成8000萬美元的B輪融資...

大陸端午節旅遊消費年增8% 三天1.1億人次出遊

中國大陸透過連續假期促進消費，據大陸文化和旅遊部10日公布數據顯示，2024年端午節假期間（6月8至10日），大陸國內旅...

陸新能源車熱銷巴西 前4月乘用車出口年增372%

日前巴西副總統阿爾克明訪問中國大陸，簽署多項合作，與此同時，據巴西官方數據顯示，今年前四月，大陸對巴西乘用車出口額增長3...

香港前財政司長談「香港生存之道」：須續成為不一樣的中國城市

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」。他並引述卡達皇室人員的疑問，既然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。