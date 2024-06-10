陸新能源車熱銷巴西 前4月乘用車出口年增372%

日前巴西副總統阿爾克明訪問中國大陸，簽署多項合作，與此同時，據巴西官方數據顯示，今年前四月，大陸對巴西乘用車出口額增長372.4%，總額達7.62億美元，創歷史同期新高，顯示在歐美對陸新能源車補貼問題發動調查、加稅之際，大陸持續促進汽車出口。

據人民日報，近年來，大陸品牌汽車尤其是新能源車日益受到巴西消費者青睞，銷量快速成長。

巴西發展、工業、貿易和服務部對外貿易秘書處發布的數據顯示，今年前4個月，中國大陸對巴西乘用車出口額增長372.4%，總額達7.62億美元。

去年全年，巴西從大陸進口乘用車數量也增加至約4.2萬輛，總額為10.86億美元；另，巴西全國機動車輛分銷聯合會數據顯示，2023年巴西乘用車銷量最高的20個品牌中，來自大陸的奇瑞、比亞迪和長城佔了3個。

對此，巴西中國企業家委員會內容與研究部主任圖裡奧·卡列羅說，大陸新能源汽車符合巴西能源轉型的需求；巴西瓦加斯基金會經濟研究所研究員利婭·瓦爾斯表示，與十多年前先比，大陸品牌汽車更先進，更具市場競爭力。

此外，中國大陸和巴西的汽車產業合作日益密切，日前比亞迪位於巴西卡馬薩里的大型生產基地綜合大樓開工，該項目由3座工廠組成，預計2025年投產後，新能源乘用車年產能約達15萬輛。