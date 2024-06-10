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實現氣候目標 中國計劃2027年推碳足跡管理系統

中央社／ 北京9日綜合外電報導

為更好計算產品碳含量，中國近日宣布「關於建立碳足跡管理體系的實施方案」，這是實現中國自身氣候目標，以及達到海外更嚴格碳標準的關鍵一步。

路透社報導，根據政策文件「關於建立碳足跡管理體系的實施方案」，中國生態環境部將於2027年初步建立「碳足跡管理系統」，為中國經濟中約100種關鍵商品制定碳足跡計算標準。

中國將優先發布煤炭和天然氣等高碳排產品，以及鋼、鋁、鋰電池和電動車等出口產品的計算標準。生態環境部表示，希望能在2030年底前將範圍擴大到200種產品。

生態環境部指出，新標準有助於推動低碳消費，並鼓勵地方政府制定試行計畫和政策，使用碳排放較低的產品。

分析人士表示，這些計算標準也可能成為中國減少產品製造過程碳排的一環，同時避免歐洲聯盟新碳邊境稅制下的貿易緊張和高額進口關稅。

總部設於北京的「公眾環境研究中心」主任馬軍指出，此舉顯示中國正在努力追趕「已為產品碳足跡的測量和公開制定明確規則」的歐盟立法。

馬軍說：「中國在這方面起步較晚，因此還有一些差距要彌補。」他提到，制定計算標準還能為中國創造激勵機制，鼓勵企業和個人減少碳排。

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）預計於2026年正式上路徵收碳關稅，歐盟以外的國家對其製造業可能受到衝擊感到焦慮。

南非等一些國家考慮向世界貿易組織（WTO）提出申訴。批評人士表示，歐盟規則不公平地懲罰出口國，且並未考慮出口國家的整體減排努力。

但分析人士說，像中國這樣讓企業準備計算其碳排的舉措，也可能是要推出自身低碳規則的前兆，此舉將有效將高碳排的稅收留在國內。

目前尚不清楚中國是否考慮建立自身碳稅制度，不過中國曾表示，希望將碳減量額度交易擴大到鋼鐵和水泥等產業。

歐盟 環境部 足跡

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