快訊

畫面曝光！女乘客不適跌落月台縫隙 台鐵列車長與乘客齊力救人

樂天桃猿球星爆國道酒駕自撞 南檢訊後無保請回

新北國小「新生只剩6人」 校長爭列偏鄉嘆：看不到明年學生從哪來

香港前財政司長談「香港生存之道」：須續成為不一樣的中國城市

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）
香港前財政司司長曾俊華。（新華社）

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」。他並引述卡達皇室人員的疑問，既然「一國兩制」對香港十分重要，為何中國要設2047年之期限、不宣佈永久實施？

香港有線新聞和香港《明報》報導，曾俊華6月9日在臉書撰文稱，香港在疫後的經濟復甦步伐不如預期，但隨著香港在國際位置，以至歐美對香港及中國大陸的政策出現改變，部分來自中東、南美洲甚至是非洲的國家赴港投資的興趣反而增加，「所謂有危亦都有機」。

曾俊華說，他與摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）見面，雙方談及香港的生存之道。兩人均認為，如果香港能夠繼續成為中國獨一無二的國際金融中心，不單是對香港好，對中國也有好處。

曾俊華說，當前最重要是重建國際社會對香港的信心，應該說清楚法例紅線，以及對外加強宣傳，尤其是集中在商貿物流等香港強項，爭取更多國際航線飛往香港等等，並說當香港經濟主要命脈恢復生氣，自然就會帶動整體經濟。

有「中國大好友」之稱的羅奇早前接受《明報》的訪問時，為他提出的「香港已玩完」觀點辯護，強調香港與中國大陸在經濟及政治上的連結愈趨緊密，香港能改變的空間也愈來愈小，故現在仍維持「玩完」觀點。

羅奇當時建議，北京及香港特區政府可逐一列出香港有別於大陸的特徵，例如法治、資本自由流通、人員流動等，逐個範疇向外展示香港仍堅持「一國兩制」。

曾俊華也說，他曾與卡達皇室家族辦公室的一名負責人會面。對方考慮赴港投資，並問及既然「一國兩制」對香港十分重要，為何當局要設2047年之期限、不宣佈永久實施。曾俊華稱，認同其邏輯，並期望中央考慮如何消除外部疑慮。

曾俊華 香港

延伸閱讀

外國學生反應熱烈 香港科學園擬延長實習吸才

香港三會旁聽規例不一…議程未上網 民署：應公開

香港反送中運動5周年 在台港人不畏23條立法持續發聲

香港反送中5周年 移台律師憶協助「被捕的初生之犢」過程

相關新聞

「金價大跌」衝上微博熱搜第一 網：1克降300元不夠

國際金價短線大跌引發中國金價跟著走跌，中國證券報8日在北京地區金店進行實地走訪調研發現，受國際金價大跌及端午節促銷活動等...

香港前財政司長談「香港生存之道」：須續成為不一樣的中國城市

香港前財政司司長曾俊華認為，香港必須繼續成為不一樣的中國城市，「這正是香港的生存之道」。他並引述卡達皇室人員的疑問，既然...

暗助中國？蕭茲：反對「封閉」歐車市 願與中車商公平競爭

歐盟去年對中國電動汽車發起反補貼調查，被猜或跟進美國對中國電動汽車加徵關稅。德國總理蕭茲昨重申，反對歐洲封閉汽車市場，「...

港媒：美打壓中 「迴旋鏢」反噬自己

許多中國網友今年常用一個名叫「迴旋鏢」的詞，形容美國為了打壓中國，制造輿論攻勢，結果反噬到自己頭上。近日，南華早報專欄作...

城市「老破小」二手房火了！ 掛牌秒售 專家曝：解除限購成效

今年以來， 上海、廣州、杭州、東莞、昆明等多個一二線城市的「老破小」二手房突然火了，掛牌1天即「秒售」，對比此前長達百天...

外國學生反應熱烈 香港科學園擬延長實習吸才

香港創科人才需求持續，科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗表示，去年與美國史丹福大學合作安排學生赴港暑期實習，今年收到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。