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美控中國2電池製造商「強迫勞動維吾爾人」 公司均矢口否認

中央社／ 台北10日電

美國國會議員日前指寧德時代、國軒高科涉及強迫勞動新疆維吾爾人，敦促將違反美國「防止維吾爾人強迫勞動法」的兩家中國電池製造商列入實體清單制裁。不過，這兩家中企都聲稱，這一指控是錯誤訊息，毫無根據。

美國眾議院美中戰略競爭特別委員會官網6日發布消息，指該委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）在給美國國土安全部的兩封信中披露新證據，證明中國電池製造商寧德時代、國軒高科與中共支持的強迫勞動及維吾爾人種族滅絕有關，並要求該部立即將這兩家中企列入黑名單。

官網影片指出，寧德時代、國軒高科都有與主導此事的中共準軍事組織─新疆生產建設兵團合作，由兵團提供強迫勞動力給其他民間公司，包括南山鋁業、湖南長遠鋰科、萬潤新能源、振華新材料等公司，其中有些公司疑似是寧德時代或國軒高科的供應鏈廠商。

另外，美中戰略競爭特別委員會官網7日又發布消息稱，穆勒納爾及多名眾議院議員提出「脫離外國敵對電池依賴法」（Decoupling from Foreign AdversarialBattery Dependence Act），內容要求禁止美國國土安全部向6家中國鋰電池企業採購電池，同時也希望推動供應鏈與美國地緣政治對手「脫鉤」。

寧德時代官網7日發布英文聲明回應此事，聲稱美國指控是毫無根據及完全錯誤的，寧德時代從未與信中提及的部分供應商採購商品，而其中有些供應商已與寧德時代停止業務關係，或是透過不同子公司進行業務關係，與強迫勞動的行為無關。

寧德時代宣稱，公司堅持最高的商業及道德標準，並制定有效政策，建立嚴格的內部採購控制，並部署「CREDIT審計工具包」，評估電池供應鏈上企業的可持續發展績效，並加入聯合國全球契約組織，推動全球能源轉型和綠色發展。

國軒高科也於7日回應，聲稱任何關於公司存在使用強制勞動或與強制勞動相關的指控，都是毫無根據且絕對錯誤的。公司「一向堅持尊重人權」、保護員工權益的價值觀，對合作夥伴的選擇也是基於嚴格的審核機制和評估標準。

據深圳衛視報導，美國連續4年成為中國鋰電池出口的第一大市場。今年前4個月，中國鋰電池出口至美國的金額為39.34億美元（約新台幣1275億元），年減9.3%，占中國出口總額的22.5%。

今年5月，美國政府宣布，將針對中國車用鋰電池的關稅稅率將從7.5%提高到25%，到2026年，非車用鋰電池的關稅稅率預計將從7.5%提高到25%。

寧德時代 維吾爾 美國

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