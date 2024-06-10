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大陸總理李強本周訪問紐西蘭 預計簽署多項合作協議

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國務院總理李強（右）將於本周稍晚訪問紐西蘭。（法新社）
大陸國務院總理李強（右）將於本周稍晚訪問紐西蘭。（法新社）

紐西蘭總理盧克森星期一（6月10日）公佈，中國大陸總理李強將於本周訪問紐西蘭，預計雙方將簽署多項合作協議。

據路透社報導，盧克森（Christopher Luxon）在聲明中說，李強將於本周晚些時候到訪紐西蘭。這是中國總理時隔七年後再次訪問紐西蘭。

盧克森說，他熱烈歡迎李強訪問紐西蘭，並稱此次訪問將是兩國就合作領域進行交流的寶貴機會。他說：「全球前景充滿挑戰，因此我們必須與中國就紐西蘭關注的關鍵課題交換觀點並進行接觸。」

此前，中共中央對外聯絡部部長劉建超5月在訪問紐西蘭時曾說，中國願同紐西蘭加強高層交往，增進政治互信，同時深化貿易、農業、教育、人文、旅遊等領域合作，推動兩國關係行穩致遠。

李強 紐西蘭

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