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端午節港人赴陸人數減少 餐飲業暫鬆一口氣

中央社／ 香港10日電
上海美食餐廳數量居大陸第一，圖為上海新天地一高檔餐廳。（中新社）
上海美食餐廳數量居大陸第一，圖為上海新天地一高檔餐廳。（中新社）

據報導，此次端午節假期，到中國大陸的港人人數大幅減少，相對的，訪港的大陸旅客人數倍增，相信這有利於本地餐飲零售業的經營，可令他們暫時鬆一口氣。

香港今年端午節假期共有3天連假，今日為連假最後一天。而按照過往慣例，大批港人會趁機外遊，大陸是主要外遊地，比如在今年4月的復活節假期首日，就有61.1萬人次經陸路到大陸。

但綜合本地媒體今天的報導，8日，端午節連假第一天，只有46.5萬人次港人經陸路北上大陸，較復活節假期首天的61.1萬人次大幅減少24%。

同期間，來港的大陸旅客有13.6萬人次，較復活節首日翻倍。

多名旅遊業界人士向媒體表示，陸客訪港人數大增，與大陸高考結束、香港舉辦多項盛事、本地酒店在淡季較便宜等因素有關。

但他們認為，現在仍難斷言港人到大陸遊玩消費的熱潮「已經退燒」，這有待更長時間的觀察。不過，這將有利於本地餐飲零售業的經營，可令他們暫時鬆一口氣。

2020年初COVID-19疫情來襲，香港幾乎自我封關3年，期間基本上沒有旅客來訪，加上因疫情而有限度營業，本地餐飲和零售業大受打擊。

去年初，香港社會逐步復常並重新對外開放後，陸客也開始重新來港遊玩，但人數大不如前。另一方面，港人卻掀起到大陸遊玩消費的熱潮，令香港本地餐飲零售業在疫情之後持續不振。

為此，港府最近幾個月來不斷舉辦大型活動，包括煙火匯演、夜市及音樂表演等，希望振興旅遊，以利餐飲零售業等。

疫情 端午節 香港

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