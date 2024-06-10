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曾是大陸汽車龍頭的「它」 5年銷售暴跌200萬輛！ 市值蒸發1兆2千億

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
上汽集團臨港乘用車工廠，工人在檢查汽車裝配好的配件。（中新社資料照）。
上汽集團臨港乘用車工廠，工人在檢查汽車裝配好的配件。（中新社資料照）。

大陸汽車龍頭「上汽」過去五年間銷量暴跌200萬輛，市值蒸發2700億人民幣（約1兆2千億台幣），上汽競爭力下滑已危及生存。陸媒稱，「成也合資敗也合資，留給上汽逆轉的時間，已不多了」。

騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」專欄稱，2006年，上汽集團熱銷122.4萬輛。一個地方國有車企，上汽一舉超越一汽、東風、長安三大國有汽車央企，成為中國最大的汽車集團，並在這一龍頭寶座上一坐就是18年。2018年，上汽爆賣705.17萬輛，約等於一汽與東風之和。全大陸每賣出四輛新車，就有一輛來自於上汽。

但此後，上汽銷量開始下滑。2023年，上汽銷量為502.09萬輛，雖然依舊是大陸車企集團銷冠，但相較於五年前已經暴跌203.08萬輛。上汽2013年的銷量為510.58萬輛，與十年前大體相當，甚至還少於十年前。從銷量的角度來看，上汽一夜回到十年前，原地踏步了十年。

隨著銷量的下滑，上汽2023年營收降至7447億元人民幣（下同），淨利潤只剩下141.1億元。截止到2024年6月7日，上汽集團的市值也只剩下1630億元左右，還不到比亞迪的四分之一。簡單核算可知，五年間上汽市值蒸發了2700多億元。

文章稱，上汽今天的情況，其實很簡單，「成也合資敗也合資」。上汽之所以能夠連續18年稱霸，主要依靠德國大眾（台譯福斯）和美國通用。但隨著車市自主崛起、合資落寞的趨勢越來越明顯，上汽曾經引以為傲的優勢，如今正變成難以逆轉的劣勢。

日產雷諾總裁戈恩曾言：「中國汽車廠商在與外國汽車製造商合作時，貢獻幾乎為零」。雖然很難聽，但也說明中國車企在合資中尷尬的地位。

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