陸對歐乳製品 擬祭反補貼調查

歐盟去年十月啟動對大陸電動車的反補貼調查，港媒披露，歐盟預計從七月四日起對大陸電動車徵收臨時關稅，大陸官媒環球時報英文版（Global Times）八日引述業界消息稱，大陸相關企業正在準備證據，擬向主管部門申請對歐盟進口的相關乳製品展開反補貼調查。中方此舉被視為對歐盟反制，中歐恐掀起貿易戰。

針對當前中歐經貿爭端，大陸商務部昨透過新華社再度向歐方喊話，呼籲雙方透過對話協商妥善處理經貿摩擦，照顧雙方合理關切，避免貿易摩擦失控升級，並倡議合作共贏、歡迎良性競爭。

德國總理蕭茲當地時間八日在出席歐寶（Opel）汽車公司活動時重申反對加徵大陸電動車關稅的立場，他表示，「我們不會對外國公司關閉我們的市場，因為我們也不希望我們的公司在國外市場受到同樣對待」。

環球時報英文版八日在社群平台「Ｘ」發文指出，根據大陸未具名的商業內幕人士透露，大陸幾家相關企業正在為要求當局對進口自歐盟的部分乳製品展開反補貼調查，準備相關證據與資料。該文未再提供更多細節。

環時同時刊發評論，預計歐盟執委會將於六月十日公布有關大陸電動車反補貼調查結果，以及可能採取的行動。評論引述中方官員稱，如果歐盟執委會採取損害中方利益的措施，中方將採取一切必要措施捍衛自身利益。如果（中歐）爆發廣泛的貿易衝突，責任完全在於歐盟執委會。

根據歐盟執委會農業與農村發展總局援引歐盟統計局數據，去年歐盟對中國的乳製品出口金額為十七億歐元，低於前年的廿億歐元。

除了歐盟乳製品，大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」曾引述熟悉經貿領域的律師沈倩指出，歐盟的葡萄酒、農產品等都非常依賴中國市場，而且歐盟在農業上存在大量補貼。

歐盟則除了對大陸電動車發起反補貼調查，今年二月，歐盟也對中國鐵路巨頭中國中車的子公司展開調查，中車因而退出保加利亞火車項目競標。四月，歐盟又對中國太陽能企業競標羅馬尼亞太陽能發電園區進行反補貼調查，兩家中企撤回競標申請。

大陸商務部昨稱，有企業代表反映近期歐盟以所謂「公平競爭」為由，持續打壓中企；又引述歐盟中國商會調查顯示，在歐中企對歐盟營商環境整體評價連續四年下降，趨勢令人擔憂。