智能養寵夯 陸寵物經濟上看3.57兆

智能寵物浴機、寵物烘乾護理機、寵物毛髮護理器、寵物吸毛淨化器，中原國際寵物供應鏈博覽會正在河南鄭州舉行，眾多企業攜多款智能養寵設備參展，吸引許多年輕養寵達人的目光。

中新社報導，此次展會匯聚800餘家參展品牌，覆蓋寵物食品、用品、醫療、美容、保健等領域。現場可見，大量年輕人帶著寵物觀展，外觀新穎、功能多樣、充滿科技感的智能養寵設備尤為受關注。

「將寵物犬放進洗浴機，關上門按啟動鍵，15分鐘寵物犬就洗乾淨了。」參展商岳玉劍一邊展示一款智能寵物浴機的使用方式，一邊介紹這款設備目前多投放在寵物店和社區，可實現無人自助為寵物犬洗澡，比較受年輕人歡迎。

展會現場，一款智能貓砂盆可自動換砂、除臭、打包垃圾袋，還能監控記錄貓咪上廁所的數據，傳輸至寵主手機，吸引不少寵主抱著貓咪試用。

大陸寵物數量逐年攀升。《2023-2024年中國寵物行業白皮書（消費報告）》數據顯示，2023年大陸寵物犬數量為5175萬隻，寵物貓數量為6980萬隻。行業預計，2025年大陸寵物經濟產業規模有望突破人民幣8000億（約台幣3.57兆）。

《白皮書》統計，90後、80後為大陸養寵主力軍。越來越多的年輕「鏟屎官」既希望養寵獲得情感陪伴，又希望能減少寵物餵養、洗澡、除毛、糞便清理等工作量，因而智能養寵設備正在圈粉大陸養寵達人。

不僅僅是展覽現場，在一家電商平台可見，多款寵物智能項圈、自動尋寵機器人、智能餵食器等智能養寵設備銷量可觀，某品牌的一款智能貓砂盆已4萬人付款。

「主要原因是大陸養寵群體年輕化，更願意為智能養寵設備買單。」山東省寵物行業協會會長安中平表示，大陸寵物市場從2015年起迅速發展，當前，市場對寵物用品的需求更加多樣，智能養寵是主要趨勢。

河南省寵物產業協會會長范智傑認為，消費者對智能養寵設備的選擇和使用，更看重產品質量和使用效果。