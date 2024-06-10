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國軒高科421億設廠摩洛哥 打造當地首個「千兆工廠」

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
(取自界面新聞／視覺中國圖)
(取自界面新聞／視覺中國圖)

界面新聞引述摩洛哥政府官網指出，該國與大陸電池製造商國軒高科簽署一項戰略投資協議，國軒高科將在摩洛哥北部港口城市蓋尼特拉建設該國首個動力電池超級工廠，預計投資13億美元（約新台幣421億元）。

據雙方投資協議，該廠的初始電池產能為20GWh，未來計畫逐步將產能提升至100GWh，最終總投資預計將達到65億美元。據了解，蓋尼特拉位於塞布河口上游20公里處，是該國重要的通海門戶和漁港。

摩洛哥官方通訊社摩通社報導，國軒高科投建的電池工廠項目預計將創造1.7萬個直接或間接產生的就業機會，其中包括2,300個高技能職位。這項重大戰略投資不僅是摩洛哥首次建造「千兆工廠」，也是中東與非洲地區的首個。

路透報導，由於摩洛哥地理位置靠近歐洲，並與歐盟及美國主要市場等多個國家和地區簽訂自由貿易協定，已逐漸成為中國新能源電池製造企業海外投資熱土。

去年底，中國寶安公告，下屬子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技公司及其全資子公司BNUO擬與摩洛哥王國簽署投資協議，計劃透過BNUO公司在摩洛哥設立專案公司投資興建年產5萬噸鋰電池正極材料項目，工程預計總投資額不超過人民幣35.35億元。

今年5月，海亮股份與中科電氣分別在摩洛哥投資2.88億美元及50億美元，生產新能源電池中所需的銅及負極材料。今年3月，貝特瑞新材料集團也與摩洛哥政府簽署協議，建立電動車電池正極材料製造廠。在此之前，還有中偉新材料和天賜材料等中資企業落子摩洛哥。

證券日報引述薩摩耶雲科技集團首席經濟學家鄭磊指，在摩洛哥建廠，有利於降低產品出口關稅和運輸成本，進一步拓展國際市場。同時，摩洛哥與歐盟和美國分別簽署的自由貿易協定，摩洛哥生產產品可更規避未來國際貿易壁壘風險，並為公司提供更穩定的供應鏈。

有分析稱，摩洛哥是電池製造原料的儲量大國，除磷酸鹽儲量占世界儲量的75%外，還有其它如鈷、銅、磁鐵礦等豐富的礦產資源，更得益於摩洛哥與歐洲「一峽之隔」的地理位置，可成為中資出海歐洲的門戶。

摩洛哥 材料 美國

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