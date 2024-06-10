聽新聞
test
0:00 / 0:00

上海土拍溢價率上限 取消

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

上海市土地交易市場近期發布今年第三批次商品住房用地出讓公告，取消商品住房用地溢價率10%的上限要求，按「價高者得」，此外也未提房地聯動價。分析認為，這次取消溢價率上限將使有實力的企業獲取土地資源，開發商拿地將更加「市場化」，除了有利於企業造房，增加企業利潤，也能增加政策土地收入。

上海市土地交易市場掛出第三批次土拍地塊，僅四宗宅地掛牌：兩宗位於楊浦區，一宗位於寶山顧村，一宗位於奉賢新城，出讓總面積約15.2公頃，起始總價為人民幣84.2億元。

該公告指出，對市場熱度較高的特定區域地塊可經決策採取差別化調控措施，在溢價率超過一定限度後轉入搖號環節，引導市場主體理性競價。

為抑制市場過熱，上海自2021年4月設置土拍限價競價規則，在房價地價聯動機制下，合理設定地塊起始價、中止價和最高報價，其中最高報價一般限定為起始價的110%，即地塊的溢價率上限為10%。

對於這次未提及房地聯動價，中指研究院上海高級分析師陳炬蘭分析，這代表自2021年一批次集中供地以來已經實行三年多的新房聯動價制度本次不再實行，房企的利潤空間可能將增大。但不意味上海就此取消新房限價政策，目前上海新房仍然需集中過會後入市。

上海 人民幣 機制

延伸閱讀

大成韓家宇：大舉擴建產能、布局美國 營運後勢可期

上海碳博 特斯拉電動皮卡現身

聯名上海小吃、超Drama運動鞋！ Balenciaga早春秀浮誇

江澤民子江綿恆卸上海科大校長 已完成兩屆任期

相關新聞

陸對歐乳製品 擬祭反補貼調查

歐盟去年十月啟動對大陸電動車的反補貼調查，港媒披露，歐盟預計從七月四日起對大陸電動車徵收臨時關稅，大陸官媒環球時報英文版...

金融時報：歐企正加速與陸脫鉤

英國金融時報（ＦＴ）引述採購主管報導，隨著布魯塞爾當局加強對來自中國大陸商品的審查，歐洲買家正尋求降低對這個世界最大出口...

陸救房市 還房貸「先息後本」…最長可十年不用還本金

大陸搶救房市再出招，包括平安銀行、建設銀行、興業銀行、浦發銀行等在內的大陸多家銀行均推出「先息後本」房貸業務，如果民眾信...

國軒高科421億設廠摩洛哥 打造當地首個「千兆工廠」

界面新聞引述摩洛哥政府官網指出，該國與大陸電池製造商國軒高科簽署一項戰略投資協議，國軒高科將在摩洛哥北部港口城市蓋尼特拉...

美議員控涉新疆維吾爾族「強迫勞動」 寧德時代：虛假資訊

五名美國國會議員提議，由於涉及新疆維吾爾族「強迫勞動」，應立即將全球最大的電動汽車電池製造商、福特汽車的合作夥伴寧德時代...

智能養寵夯 陸寵物經濟上看3.57兆

智能寵物浴機、寵物烘乾護理機、寵物毛髮護理器、寵物吸毛淨化器，中原國際寵物供應鏈博覽會正在河南鄭州舉行，眾多企業攜多款智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。