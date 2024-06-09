受國際金價跌、端午節促銷影響 大陸金價優惠力度大「1克便宜315元」

國際金價短線大跌引發大陸金價跟著走跌，中國證券報8日在北京地區金店進行實地走訪調研發現，受國際金價大跌及端午節促銷活動等因素影響，多家金店讓利優惠力度大。其中，老鳳祥1克降了人民幣70元（約新台幣315元）。

北京一家老鳳祥門店銷售人員8日表示，受國際金價短線下跌影響，老鳳祥報價一天降了人民幣20元/克，加上端午假期有個人民幣50元/克的優惠，當天購金優惠後的價格是656元/克，比昨天購金價格每克便宜了70塊錢。

老鳳祥門店足金飾品優惠前的報價為人民幣706元/克，足金擺件報價為756元/克，金條報價為656元/克。而前期高點，老鳳祥足金飾品和足金擺件的報價均一度接近人民幣800元/克。

除老鳳祥外，周大生、中國黃金等品牌黃金優惠力度普遍較大，其中，周大生優惠後報價為588元/克，中國黃金優惠後的報價為558元/克。

周大生門店負責人說，端午節推出的活動是每克優惠120元，珠寶類是每滿1,000元返300元。優惠力度整體較大。

中國黃金門店人員指出，現在是黃金消費的淡季，購金人數不多，前一個購金高峰是五一假期前後，主要面向結婚群體。下一個購金高峰要等到十一假期前後。

此外，人行對黃金儲備結束「18連增」，人行最新公布的資料顯示，中國5月黃金儲備為7,280萬盎司，與4月底持平。

在此之前，世界黃金協會發佈的最新報告顯示，4月各國央行的黃金總購買量為36噸，月減3噸。相比第1季全球央行購買290噸黃金，4月全球央行黃金購買量下滑更為明顯。

廣發證券研報顯示，近兩年，黃金價格明顯上漲，COMEX黃金在去年上漲13%的基礎上，今年以來繼續保持強勢。截至6月6日，COMEX黃金收報2395.2美元/盎司，今年以來上漲16%。從全球央行淨購黃金的資料來看，2022、2023年分別為1082噸、1037噸，顯著高於之前10年512噸的年均水平。

對於後市預測，廣發證券認為，短期看，黃金價格在前期大幅上漲之後確實面臨一定的技術面阻力，另外由於美國聯準會降息預期持續落空，10年期美債收益率持續攀升，黃金或因多頭獲利離場而面臨回調壓力。但從中長期看，推動黃金價格上漲的因素沒有逆轉的跡象。